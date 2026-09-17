Tempo variabile: il sole si fa largo tra le nuvole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Tempo variabile: il sole si fa largo tra le nuvole

La notte si presenta con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che aumenta gradualmente. Le temperature si attestano intorno ai 15°C, con un’umidità elevata che raggiunge il 97%. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 2 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, il tempo migliora notevolmente. Si prevede un cielo sereno con poche nuvole, mentre la temperatura sale fino a 19°C. L’umidità scende al 70% e il vento si fa più sostenuto, raggiungendo i 5,1 km/h. Le condizioni sono favorevoli per attività all’aperto, con un’assenza di precipitazioni significative.

Durante il pomeriggio, il clima rimane stabile, con poche nuvole e temperature che toccano i 21°C. La copertura nuvolosa rimane bassa, circa il 30%, e la probabilità di pioggia è minima, attorno al 3%. La brezza continua a provenire da sud-est, mantenendo condizioni piacevoli.

In serata, il cielo si presenta ancora con nubi sparse. Le temperature scendono fino a 16°C, mentre l’umidità aumenta nuovamente, arrivando fino all’86%. Si prevede una leggera diminuzione della velocità del vento, con raffiche che si mantengono sotto i 10 km/h. Non si registrano precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimane attorno al 17%.

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