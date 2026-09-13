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Tante nuvole e temperature tutto sommato piacevoli

Le previsioni meteo per oggi, domenica 13 settembre

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33 minuti fa

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Tante nuvole e temperature tutto sommato piacevoli. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 13 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Tante nuvole e temperature tutto sommato piacevoli

La notte si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa è variabile, ma si attendono momenti di cielo coperto, specialmente nelle ore più tarde. La velocità del vento è moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo continua a mantenere una copertura nuvolosa significativa, con una temperatura che raggiunge i 20-25°C. Le condizioni meteo restano stabili e non si prevedono precipitazioni. Il vento si presenta debole, con una direzione prevalentemente meridionale.

Durante il pomeriggio, si assiste a un incremento delle temperature, che toccano i 29°C. La copertura nuvolosa si riduce, permettendo momenti di sole. Le condizioni di umidità rimangono moderate, mentre il vento continua a soffiare da Sud-Sud Est.

Infine, la sera porta un abbassamento delle temperature, che si stabilizzano intorno ai 18°C. Il cielo è nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le condizioni climatiche rimangono tranquille, senza segni di precipitazioni.

In sintesi, le previsioni meteo nel Biellese indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature che varieranno da un minimo di 17°C a un massimo di 29°C.
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