“Strisce dimenticate in via Torino proprio nell’incrocio più pericoloso”.

“Strisce dimenticate in via Torino proprio nell’incrocio più pericoloso”

È uno strano caso quello delle strisce dimenticate. In via Torino la segnaletica orizzontale è stata rifatta integralmente, fatta eccezione per il solo attraversamento pedonale all’incrocio con piazza Adua. Un’assenza che non è passata inosservata e che alimenta timori tra i cittadini.

A segnalare il problema è una lettrice, che esprime tutta la sua preoccupazione attraverso la rubrica “Ditelo a noi”. «Quell’attraversamento è molto pericoloso – spiega -. Non capisco come sia stato possibile intervenire su tutta la strada tralasciando proprio il punto che, secondo me, risulta essere il più critico. Chi arriva da viale Roma, svoltando in via Torino, si trova davanti a un vero e proprio angolo cieco».

Da qui il dubbio: una dimenticanza o una scelta? «Spero – aggiunge – che non sia stato ritracciato perché si intende spostarlo più avanti».

Nel frattempo, però, la situazione genera apprensione. «Molte persone evitano di attraversare lì e si spostano più su. Anche gli anziani, più lenti o con difficoltà a camminare, temono di non essere visti dalle auto e di finire investiti. Mi auguro che si intervenga al più presto a tutela della sicurezza dei pedoni».

La percezione diffusa, specialmente in quel punto, è dunque di pericolo. Eppure, numeri alla mano, il quadro generale della via non appare allarmante. Secondo i dati, negli ultimi due anni e poco più, la sola polizia municipale ha registrato sette incidenti con pedoni coinvolti: quattro nel 2024, tre nel 2025 e nessuno dall’inizio del 2026 fino a ieri, 14 aprile.

Un divario, dunque, tra percezione e realtà; ma questo tuttavia non cancella le preoccupazioni dei cittadini, che sperano in interventi imminenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook