Pronto Soccorso, partiti i lavori: attività garantita ma cambia l’accesso.

Pronto Soccorso, partiti i lavori: attività garantita ma cambia l’accesso

Questa settimana hanno preso l’avvio i lavori edilizi dell’area interna del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biella di adeguamento alle più recenti normative in materia di antisismica, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervento richiede il trasloco temporaneo di buona parte delle attività nei locali adiacenti, normalmente adibiti alle Maxi Emergenze e alla Rianimazione, questo ha avuto luogo ieri. Pertanto l’Asl ha ritenuto opportuno informare i cittadini che accederanno in Pronto Soccorso che l’attività sarà comunque garantita per le emergenze e urgenze, ma che in particolare durante questa settimana avrà luogo una fase di riorganizzazione in spazi comunque diversi e più contenuti di quelli normalmente a disposizione. L’intervento, il cui completamento è previsto entro la fine di giugno, sarà anche l’occasione per una riqualificazione degli ambienti che, dopo la pandemia e oltre dieci anni di attività, potranno essere così rinnovati a beneficio dei pazienti, con il rifacimento pavimenti e la pittura alle pareti.

Per consentire i lavori di cantiere, l’accesso al Pronto Soccorso sarà unico, sia per i mezzi sia per i pedoni, e avverrà esclusivamente dall’esterno tramite la rampa delle ambulanze, dove è stata allestita una camera calda provvisoria. Contestualmente, l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) sarà trasferita al quarto piano ovest, presso le degenze del reparto di Medicina d’Urgenza. Inoltre, in modo particolare, durante i primi giorni di transizione delle attività del Pronto Soccorso, fino a domani, sarà in atto una fase di assestamento che comporterà necessariamente una nuova messa a punto dell’organizzazione e per questa ragione l’asl ricorda ai cittadini che per i bisogni di salute nell’ambito delle cure primarie possono rivolgersi ai medici della propria AFT – Aggregazioni Funzionali Territoriali -, e che, inoltre, è attiva a Ponderano, presso l’atrio dell’Ospedale, la nuova “Casa della Comunità” per bisogni sanitari sia medici che infermieristici non urgenti.

Casa della Comunità

Dal primo aprile è aperta dal lunedì al venerdì anche con attività diurna dalle 8.00 alle 20.00 con personale medico e infermieristico.

Nelle restanti fasce orarie settimanali, ossia nei giorni festivi e dalle 20:00 alle 8:00, è attivo il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).

Un ampio piano di adeguamento strutturale

L’intervento ai locali del Pronto Soccorso rientra in un più ampio piano di adeguamento strutturale, sulla base delle più recenti normative in materia di antisismica, che l’Asl di Biella ha avviato nel corso del 2025, con una serie di cantieri parcellizzati all’interno del presidio ospedaliero. I lavori sono stati programmati per fasi successive, al fine di garantire la continuità dei servizi sanitari e parallelamente delle attività assistenziali. A partire da marzo 2025 sono stati eseguiti lavori al piano -1 del presidio, presso i locali della Radioterapia, e all’esterno del Pronto Soccorso nelle vicinanze dell’ingresso, per poi proseguire al secondo piano ovest, in particolare all’interno del reparto di Ortopedia e Traumatologia, dove i lavori si sono da poco conclusi con il rifacimento della pavimentazione e l’imbiancatura dei corridoi e delle camere di degenza. Gli interventi hanno interessato anche il piano terra nell’area delle Maxi Emergenze e i locali della Rianimazione, che attualmente si trova al primo piano del satellite ovest, nella nuova area ultimata nell’ambito dei finanziamenti resi disponibili nell’ambito del Piano per il potenziamento della rete ospedaliera. Tale finanziamento prevedeva la realizzazione, portata a termine in questi anni, di otto posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, oltre al potenziamento della Sala Maxi Emergenza del Pronto Soccorso e all’implementazione di dodici posti letto di Terapia Semintensiva al secondo piano ovest, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Oltre all’attuazione dell’adeguamento strutturale, l’Azienda Sanitaria di Biella sta portando avanti un progetto regionale di miglioramento dell’accoglienza del Pronto Soccorso, anche con la collaborazione di associazioni e club di servizio del territorio biellese. Entro la fine di giugno 2026, è prevista la conclusione dei lavori, a seguito dei quali avrà luogo il rientro delle attività nei locali rinnovati e contestualmente anche lo sviluppo di allestimenti interni ed esterni di umanizzazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook