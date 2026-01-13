AttualitàBiella
Stabili le condizioni di Elsa Rubino
Rimane ricoverata in ospedale a Zurigo
Rimangono stabili le condizioni di Elsa Rubino, la 15enne di Biella ferita nell’incendio di Capodanno a Crans Montana.
Stabili le condizioni di Elsa Rubino
All’ospedale di Zurigo è stata sottoposta a due operazioni, una martedì scorso e una venerdì per andare a ricostruire l’intestino e andare a rimuovere le parti necrotiche provocate dalle ustioni. Ma la ragazza dovrà tornare in sala operatoria. Tutte le superfici ustionate dovranno essere trattate per evitare il rischio di infezioni. Attorno alla famiglia di Elsa Rubino tante testimonianze di affetto e vicinanza in questi giorni difficili.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Biella in lacrime per Enrico Finezzi
Cronaca15 ore fa
Giovane brigadiere stroncato da un malore mentre era in servizio
Attualità3 giorni fa
Incidente in superstrada. Ci sono rallentamenti
Attualità2 giorni fa
Perde 3000 euro al videopoker e chiama i carabinieri
Attualità2 giorni fa