Rimangono stabili le condizioni di Elsa Rubino, la 15enne di Biella ferita nell’incendio di Capodanno a Crans Montana.

Stabili le condizioni di Elsa Rubino

All’ospedale di Zurigo è stata sottoposta a due operazioni, una martedì scorso e una venerdì per andare a ricostruire l’intestino e andare a rimuovere le parti necrotiche provocate dalle ustioni. Ma la ragazza dovrà tornare in sala operatoria. Tutte le superfici ustionate dovranno essere trattate per evitare il rischio di infezioni. Attorno alla famiglia di Elsa Rubino tante testimonianze di affetto e vicinanza in questi giorni difficili.

