La fiamma olimpica a Biella: l’itinerario

Passerà tra le 10 e le 12 lungo le vie del centro che rimarranno chiuse

1 ora fa

Oggi è il giorno  del passaggio della fiamma olimpica per le olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026 a Biella.

Il Comune ha emesso una ordinanza istituendo la sospensione della circolazione, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione, tra le ore 10 e le ore 12. Coinvolte le seguenti vie, per il tempo strettamente necessario al transito dei tedofori. Via Ivrea (tratto compreso tra la rotatoria con via Pollone e la rotatoria con via Rosselli), via Lamarmora ( tratto compreso tra la rotatoria con via Rosselli e la rotatoria con via P. Micca), via P. Micca, piazza Martiri della Libertà, piazza 1° Maggio, via D. Alighieri, via Repubblica (tratto compreso tra via D. Alighieri e via Bertodano), via Bertodano (tratto compreso tra via Repubblica e via Lamarmora), via Torino, piazza Adua, via Cottolengo ( da piazza Adua fino alla rotatoria con corso San Maurizio).

