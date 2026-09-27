Sole pieno e temperature ottimali. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 27 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Sole pieno e temperature ottimali

La notte si presenta con un cielo sereno e una temperatura che si attesta intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa è molto bassa, con un valore del 6%. La velocità del vento si mantiene leggera, attorno ai 2,1 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. L’umidità è alta, circa 83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza a 1025 hPa.

Nella mattina, il meteo continua a mostrare un cielo sereno. Le temperature salgono progressivamente, raggiungendo i 24,3°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimane bassa, con valori che non superano il 2%. La velocità del vento aumenta leggermente, fino a 5 km/h proveniente da Sud-Sud Est, mentre l’umidità inizia a calare, attestandosi intorno al 58%.

Nel pomeriggio, si conferma un cielo sereno e le temperature toccano il picco di 26,2°C attorno alle 13. La copertura nuvolosa rimane molto bassa e le condizioni di assenza di precipitazioni continuano a caratterizzare la giornata. La velocità del vento si attesta tra i 5 e i 6 km/h, mantenendo una direzione da Sud Est. L’umidità scende ulteriormente, arrivando al 50%.

La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attestano intorno ai 14,2°C. Il cielo sereno continua a dominare, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento rimane bassa, variando da 0,6 a 3,2 km/h, e l’umidità si mantiene attorno al 73%. La pressione atmosferica si stabilizza attorno ai 1023 hPa.

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