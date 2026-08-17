Sole e nuvole si alternano oggi nel Biellese.

Sole e nuvole si alternano oggi nel Biellese

A Biella oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile e di passaggio.

Al mattino e nel pomeriggio sono previste nubi sparse alternate a schiarite, mentre in serata il cielo tenderà a diventare poco nuvoloso. Temperature comprese tra 20°C di minima e circa 30°C di massima.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook