AttualitàBiella
Sole e nuvole si alternano oggi nel Biellese
Il termometro non supererà i 30 gradi
Sole e nuvole si alternano oggi nel Biellese.
Sole e nuvole si alternano oggi nel Biellese
A Biella oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile e di passaggio.
Al mattino e nel pomeriggio sono previste nubi sparse alternate a schiarite, mentre in serata il cielo tenderà a diventare poco nuvoloso. Temperature comprese tra 20°C di minima e circa 30°C di massima.
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