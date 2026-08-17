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Sole e nuvole si alternano oggi nel Biellese

Il termometro non supererà i 30 gradi

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12 secondi fa

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Sole e nuvole si alternano oggi nel Biellese
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Sole e nuvole si alternano oggi nel Biellese.

Sole e nuvole si alternano oggi nel Biellese

A Biella oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile e di passaggio.

Al mattino e nel pomeriggio sono previste nubi sparse alternate a schiarite, mentre in serata il cielo tenderà a diventare poco nuvoloso. Temperature comprese tra 20°C di minima e circa 30°C di massima.

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