Sole e cielo sereno la fanno da padrone. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 29 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Sole e cielo sereno la fanno da padrone

La notte si presenta con cielo sereno e temperature che si attestano intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa resta molto bassa, con valori che variano dal 4% al 6%. Il vento soffia leggermente da Nord Ovest, con velocità che non superano i 2 km/h.

Nella mattina, il tempo continua a essere caratterizzato da un cielo sereno. Le temperature salgono, raggiungendo circa 17,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimane sotto il 2% fino alle 12, mentre il vento si intensifica leggermente, mantenendosi però sempre su valori contenuti.

Durante il pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con un picco attorno ai 18,1°C. Il cielo sereno domina, con una copertura nuvolosa che si mantiene sotto il 2%. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 4 e 5 km/h.

La sera porta un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scendono gradualmente, arrivando a circa 8°C entro la fine della giornata. La copertura nuvolosa aumenta fino a raggiungere il 57%, con venti leggeri che continuano a provenire da Nord. L’umidità si mantiene elevata, intorno all’86%.

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