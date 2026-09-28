Sole e caldo, ma il serata arrivano le nuvole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 28 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Sole e caldo, ma il serata arrivano le nuvole

La notte si presenta con cielo sereno e una temperatura che si attesta intorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa rimane bassa, con una percentuale del 6%. I venti soffieano debolmente da nord-nord ovest, con una velocità che non supera i 2,5 km/h.

Nella mattina, il meteo continua a mantenere condizioni favorevoli, con poche nuvole e temperature che salgono gradualmente fino a raggiungere i 24,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimane contenuta, attorno al 8%, e l’umidità si mantiene su livelli moderati, intorno al 53%.

Il pomeriggio porta un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungono il picco di 27,3°C alle 14. Il cielo si presenta sereno e i venti continuano a soffiare da sud-sud est con intensità moderata. L’umidità scende ulteriormente, attestandosi attorno al 48%.

La sera segna un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura in calo che si porta sui 18°C entro le 20. La copertura nuvolosa aumenta, raggiungendo il 68%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti sono leggeri, con velocità che si mantengono intorno ai 2 km/h.

LEGGI ANCHE: Caldo, verso il disastro: “Rivoluzione verde o in pochi decenni Biella sarà invivibile”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato