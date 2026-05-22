Soccorso a persona a Muzzano: Vigili del Fuoco e 118 sul posto.

Soccorso a persona a Muzzano: Vigili del Fuoco e 118 sul posto

Poco prima delle 17.30 di oggi 22 maggio la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Biella è stata allertata per intervenire in soccorso ad un uomo infortunatosi utilizzando un trattore. L’incidente è avvenuto all’interno di una proprietà privata a Muzzano, per cause ancora da definire. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco di Biella ed il soccorso sanitario, intervenuto anche con l’elicottero. Il malcapitato è dunque stato estratto, affidato alle cure dei sanitari ed elistrasportato all’ospedale.