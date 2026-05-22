Carabinieri: bando per reclutare ufficiali nel ruolo tecnico

È stato pubblicato sul portale del reclutamento “InPA” (Dipartimento della Funzione Pubblica) il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 17 Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri per l’immissione relativa all’anno 2026.

Il concorso offre un’importante e prestigiosa opportunità professionale a cittadini italiani e militari dell’Arma in possesso di lauree magistrali specifiche, desiderosi di mettere le proprie competenze specialistiche al servizio della collettività e della sicurezza del Paese.

I 17 posti a concorso sono ripartiti tra i canali di reclutamento ordinario (per cittadini italiani) e interno (riservato ai militari dell’Arma dei Carabinieri), suddivisi nelle seguenti specialità:

Medicina ;

; Investigazioni Scientifiche (specializzazioni in Fisica e Chimica);

(specializzazioni in Fisica e Chimica); Telematica ;

; Genio ;

; Amministrazione e Commissariato.

Modalità e termini di presentazione della domanda La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, con scadenza fissata per il 17 giugno 2026.

I candidati dovranno inviare l’istanza esclusivamente on-line, accedendo all’Area Concorsi del sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri: www.carabinieri.it

L’invio telematico richiede il possesso di credenziali di identità digitale (SPID o CIE) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Si evidenzia che le domande inoltrate con qualsiasi altro mezzo, anche se telematico, non saranno prese in considerazione e comporteranno l’impossibilità di ammissione alla procedura concorsuale.

Il bando e le prove Il bando di concorso disciplina nel dettaglio i requisiti generali e specifici per ciascuna specialità (tra cui i limiti di età differenziati per categoria e i titoli di studio ammessi), nonché l’iter selettivo che prevede prove scritte, orali, valutazioni attitudinali, psicofisiche e di efficienza fisica.

Il testo integrale del bando e tutte le comunicazioni ufficiali successive relative alle varie fasi concorsuali sono consultabili e scaricabili nell’area dedicata del sito web dell’Arma dei Carabinieri e sul portale InPA.

Per informazioni e consultazione del bando: Arma dei Carabinieri – Area Concorsi Sito web: www.carabinieri.it Portale del Reclutamento: www.inpa.gov.it

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