Una prova di forza, resistenza e immenso cuore. Domenica 10 maggio, i sentieri e le creste dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea hanno incoronato una nuova regina: Valentina Vineis. L’atleta portacolori dell’ASD La Vetta Running ha firmato una vera e propria super impresa, conquistando il gradino più alto del podio femminile nella massacrante Morenic 120.

Impresa di Valentina Vineis al Morenic 120

Ribattezzata affettuosamente nell’ambiente come la “mamma volante”, Valentina ha saputo gestire una gara logorante dal punto di vista fisico e mentale, domando i continui saliscendi del tracciato con il passo solido e la determinazione che la contraddistinguono. Una vittoria che va ben oltre il dato cronometrico, celebrando la capacità di un’atleta straordinaria di conciliare la quotidianità e la vita familiare con i sacrifici e la dedizione che l’ultra-trail richiede.

Il traguardo tagliato a braccia alzate è il giusto premio per il talento di Valentina e per il supporto costante del suo team, La Vetta Running, che si conferma una vera e propria fucina di atleti di altissimo livello nel panorama del trail running nazionale.

“Vedere Valentina tagliare quel traguardo è stata un’emozione indescrivibile – commentano dal direttivo della società –. Rappresenta lo spirito puro della nostra squadra: passione, sacrificio e il sorriso sempre stampato in faccia, anche dopo chilometri di fatica. È una super mamma e oggi è, a tutti gli effetti, una super campionessa”.

Con questo trionfo, Valentina Vineis scrive una pagina indelebile nella storia del Morenic Trail, dimostrando che nessun traguardo è precluso quando la determinazione vola più in alto della fatica.

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