Ubriaco va a sbattere contro due auto a Trivero.

Incidente l’altra sera a Valdilana in frazione Lora di Trivero. Un’auto condotta da un uomo del 1974 è andata a sbattere contro altri due veicoli parcheggiati sulla via.

A chiamare i carabinieri è stato un residente svegliato dai rumori dell’impatto. All’arrivo dei carabinieri l’automobilista era ubriaco. A essere danneggiate una Golf e una Mercedes.

L’automobilista ubriaco rischia la denuncia.

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