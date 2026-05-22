Attualità
Ubriaco va a sbattere contro due auto a Trivero
Incidente in piena notte. L’automobilista rischia una denuncia
Ubriaco va a sbattere contro due auto a Trivero.
Incidente l’altra sera a Valdilana in frazione Lora di Trivero. Un’auto condotta da un uomo del 1974 è andata a sbattere contro altri due veicoli parcheggiati sulla via.
A chiamare i carabinieri è stato un residente svegliato dai rumori dell’impatto. All’arrivo dei carabinieri l’automobilista era ubriaco. A essere danneggiate una Golf e una Mercedes.
L’automobilista ubriaco rischia la denuncia.
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