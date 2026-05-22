Attualità
Due giovani trovati con droga in tasca: segnalate
Carabinieri hanno fermato due ragazze del 2002 e del 2006.
Due giovani trovati con droga in tasca: segnalate.
Proseguono i controlli dei carabinieri del Norm di Biella.
Una ragazza del 2002 è stata trovata in possesso di una sigaretta artigianale con marijuana.
Altro controllo e una ragazza del 2006 è stata fermata a bordo dell’auto. Aveva con sè un grammo di hashish.
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