Seguici su

Attualità

Due giovani trovati con droga in tasca: segnalate

Carabinieri hanno fermato due ragazze del 2002 e del 2006.

Pubblicato

4 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Due giovani trovati con droga in tasca: segnalate.

Proseguono i controlli dei carabinieri del Norm di Biella.

Una ragazza del 2002 è stata trovata in possesso di una sigaretta artigianale con marijuana.

Altro controllo e una ragazza del 2006 è stata fermata a bordo dell’auto. Aveva con sè un grammo di hashish.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *