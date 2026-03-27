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Si è spenta a 63 anni Paola Cametti

Il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi

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10 secondi fa

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occhieppo piange salvatore olivo

La comunità di Gattinara è in lutto per la scomparsa di Paola Cametti, vedova Milanini, venuta a mancare nella giornata di ieri, lunedì 23 marzo, all’età di soli 63 anni.

Donna conosciuta e stimata, Paola lascia nel dolore le figlie Elena e Laura, il genero Marco, e le amate nipoti Giulia, Camilla e Alessia. A darne il triste annuncio anche gli affezionati Rosy e Stefano, insieme a tutti i parenti. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, segno dell’affetto che circondava Paola all’interno della comunità.

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