Si è spenta a 63 anni Paola Cametti

La comunità di Gattinara è in lutto per la scomparsa di Paola Cametti, vedova Milanini, venuta a mancare nella giornata di ieri, lunedì 23 marzo, all’età di soli 63 anni.

Donna conosciuta e stimata, Paola lascia nel dolore le figlie Elena e Laura, il genero Marco, e le amate nipoti Giulia, Camilla e Alessia. A darne il triste annuncio anche gli affezionati Rosy e Stefano, insieme a tutti i parenti. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, segno dell’affetto che circondava Paola all’interno della comunità.

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