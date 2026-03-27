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Incidente stradale: muore a 59 anni nel giorno del suo compleanno

Terribile schianto in auto fatale per una donna

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10 secondi fa

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una comunità in lutto per la giovane maestra

Dramma nella mattinata di martedì 24 marzo nella zona dell’Ossola, lungo la strada provinciale che collega Domodossola a Villadossola. A perdere la vita è stata Anna Maria Galizia, 59 anni, deceduta a seguito di un violento incidente stradale avvenuto poco prima delle 8.

Incidente stradale: muore a 59 anni nel giorno del suo compleanno

La donna si trovava alla guida della sua Renault Clio, diretta verso Domodossola, quando per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo. L’auto, dopo aver sbandato, ha urtato il guar-drail per poi ribaltarsi e terminare la corsa contro il muro di un edificio disabitato.

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