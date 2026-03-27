Nella serata di ieri 25 marzo 2026, intorno alle 19:00, i Carabinieri della Stazione di Vigliano Biellese sono intervenuti presso il supermercato “Bennet” di via della Tollegna, dove un uomo era stato bloccato dal personale di vigilanza mentre tentava di allontanarsi con della merce non pagata. I militari hanno verificato che la persona fermata, A.C.C., cittadino rumeno di 45 anni, pregiudicato, aveva effettivamente

tentato di superare le casse avendo nel carrello due borse piene di profumi e pigiami, restituendo il tutto al personale del supermercato.

La sorpresa è venuta però dal controllo in banca dati, che ha rivelato che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione, relativo ad una condanna a 5 mesi di reclusione per furto aggravato commesso a Palermo nel dicembre 2014, emesso dalla Procura del capoluogo siciliano addirittura nel 2023 dopo che il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto tutte le istanze della difesa per ottenere misure alternative

alla detenzione quali l’affidamento ai servizi sociali o la detenzione domiciliare.

Dopo quasi tre anni di irreperibilità l’uomo è stato quindi arrestato e portato al Carcere di Biella.

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