Sguardi dal Mondo a Candelo: si parla di Polonia

Appuntamento il 23 gennaio al Centro Culturale “Le Rosminiane”.

1 minuto fa

Uno sguardo sulla Polonia per educare alla memoria e alla cittadinanza
Un viaggio nella storia, nella cultura e nella memoria collettiva dell’Europa: è questo il cuore dell’iniziativa “Polonia: dalle radici di Giovanni Paolo II alla memoria dell’umanità”, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21.00 presso il Centro Culturale “Le Rosminiane” – Sala Affreschi di Candelo.

L’evento si inserisce nel progetto “Sguardi dal Mondo”, promosso dalla Biblioteca Civica di Candelo, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Candelo, e propone un percorso fatto di racconti e immagini che attraversano alcuni dei luoghi simbolo della Polonia: Cracovia e la collina del Wawel, Wieliczka con la sua storica miniera di sale, fino ai luoghi della memoria di Auschwitz e Birkenau.
Un appuntamento pensato non solo come serata culturale, ma come occasione di riflessione collettiva, per ricordare, comprendere e interrogarsi sul valore della memoria storica come fondamento di una cittadinanza consapevole.
«Iniziative come questa hanno un forte valore educativo – commenta Selena Minuzzo, Assessore all’Istruzione del Comune di Candelo – perché aiutano a leggere la storia non come qualcosa di distante, ma come esperienza che parla ancora al presente. La memoria non è solo ricordo, è responsabilità: verso le nuove generazioni e verso la comunità tutta.»
Paolo Gelone, Sindaco di Candelo, dichiara: «Questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per la nostra comunità: attraverso il racconto dei luoghi e della storia della Polonia, accompagniamo a riflettere sul valore della memoria e sul significato profondo della cittadinanza europea. Candelo vuole continuare a essere un luogo in cui la cultura non è solo proposta, ma strumento di consapevolezza e responsabilità collettiva.»
Il progetto della Biblioteca di Candelo si conferma così come uno spazio vivo di cultura e di dialogo, capace di costruire ponti tra passato e presente, tra territori e persone, offrendo occasioni di crescita condivisa.
L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare a studenti, famiglie e a chi crede che la cultura sia uno strumento fondamentale per comprendere il mondo e costruire il futuro.
