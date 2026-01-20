Coordinamento Biella Antifascista, Cicloofficina Thomas Sankara, Anpi Valle Elvo e Serra, Hope Club e Coordinamento Biellesi per la Palestina Libera invitano tutte e tutti alla presentazione del libro “Olocausto palestinese” della giornalista Angela Lano, con la presenza dell’autrice e dell’avvocato Gianluca Vitale, che si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala delle Colonne del CTV in via Ravetti 6, Biella.

Il libro “Olocausto palestinese” con l’autrice Angela Lano

Abbiamo deciso di presentare questo libro non solo per l’importanza dello stesso nel ricostruire in modo puntuale e senza sconti la violenza genocida subita dal popolo palestinese, ma anche perché l’autrice è stata coinvolta nelle scorse settimane dall’inchiesta giudiziaria su alcuni palestinesi residenti in Italia (incluso il presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia) con cui lo Stato italiano sta facendo un salto di qualità nel tentativo di criminalizzare la solidarietà dal basso al popolo palestinese.

La serata di venerdì sarà dunque un’occasione per parlare di Palestina e denunciare la prosecuzione del genocidio, dell’apertheid e dell’occupazione, a Gaza come in Cisgiordania.

Ma allo stessso tempo sarà un’occasione per parlare del crescente autoritarismo nel nostro paese e in Europa, dove dispositivi puramente repressivi come decreti sicurezza e leggi antiterrorismo vengono sempre più sistematicamente utilizzati per intimidire e tentare di silenziare ogni forma di opposizione sociale, che si tratti della lotta contro il genocidio sionista in Palestina o delle lotte ambientali, sociali, transfemministe, contro il riarmo e la guerra in Italia e in Europa.

