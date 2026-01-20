In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Agatha Christie (12 gennaio 1976), i Venerdì Letterari al Circolo Sociale presentano venerdì 23 gennaio alle ore 18,30 il volume di Massimo Moscati “Il grande libro di Agatha Christie – Opere, film, serie tv: tutti i misteri (e le verità) sulla regina del giallo”, edito da Mondadori Electa.

I Venerdì Letterari al Circolo Sociale dedicati ad Agatha Christie

Il libro è un viaggio appassionante e ricco di rivelazioni che ripercorre la biografia, le opere e la straordinaria eredità della grande scrittrice inglese, esplorando le storie dei suoi 60 romanzi e degli oltre cento racconti con i suoi protagonisti più celebri, da Hercule Poirot a Miss Marple.

Massimo Moscati, milanese, scrittore, giornalista e appassionato giallista, descrive inoltre curiosità inedite della vita della scrittrice e degli adattamenti sugli schermi di cinema e televisione: “Christie non si è limitata a inventare enigmi, trame ingegnose e finali inattesi, ma ha creato un mondo in cui la soluzione di un delitto è solo l’inizio di una storia geniale a appassionante”.

Nell'incontro al Circolo Sociale Biellese, ad ingresso libero, Massimo Moscati

dialogherà con la giornalista e scrittrice Luisa Benedetti.

