I Venerdì Letterari al Circolo Sociale dedicati ad Agatha Christie

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte della scrittrice

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Agatha Christie (12 gennaio 1976), i Venerdì Letterari al Circolo Sociale presentano venerdì 23 gennaio alle ore 18,30 il volume di Massimo Moscati “Il grande libro di Agatha Christie – Opere, film, serie tv: tutti i misteri (e le verità) sulla regina del giallo”, edito da Mondadori Electa.

Il libro è un viaggio appassionante e ricco di rivelazioni che ripercorre la biografia, le opere e la straordinaria eredità della grande scrittrice inglese, esplorando le storie dei suoi 60 romanzi e degli oltre cento racconti con i suoi protagonisti più celebri, da Hercule Poirot a Miss Marple.
Massimo Moscati, milanese, scrittore, giornalista e appassionato giallista, descrive inoltre curiosità inedite della vita della scrittrice e degli adattamenti sugli schermi di cinema e televisione: “Christie non si è limitata a inventare enigmi, trame ingegnose e finali inattesi, ma ha creato un mondo in cui la soluzione di un delitto è solo l’inizio di una storia geniale a appassionante”.
Nell&#39;incontro al Circolo Sociale Biellese, ad ingresso libero, Massimo Moscati
dialogherà con la giornalista e scrittrice Luisa Benedetti.

