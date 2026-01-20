Nei giorni scorsi ha avuto luogo la selezione per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ASL di Biella, a seguito della quale è risultato vincitore il Dott. Antonio Cilona.

Il dottor Cilona nuovo direttore di Gastroenterologia a Biella

A breve sarà dato seguito alla procedure conseguenti e sarà nota la data a partire dalla quale il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva prenderà servizio.

Si ricorda che, a seguito dell’autorizzazione da parte della Regione Piemonte, nel corso del 2025 l’ASL di Biella aveva dato seguito alla trasformazione del reparto di “Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva” da Struttura Semplice Dipartimentale in Struttura Complessa, proprio al fine di valorizzare maggiormente questa disciplina nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia.

Il Dott. Antonio Cilona, classe 1972, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1998 presso l’Università degli Studi di Messina, con una tesi dal titolo “L’helicobacter Pylori e carcinoma gastrico”. A seguito del conseguimento della Laurea ha partecipato al Corso semestrale teorico-pratico di aggiornamento tecnico-professionale in Ecografia Internistica presso l’Istituto Visconti di Roma.

Sempre presso l’Ateneo messinese, ha frequentato la Scuola di Specializzazione, allora diretta dal Prof. Luigi Familiari, nome di spicco nel panorama della Gastroenterologia italiana. Nell’Ottobre 2003 ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Università degli Studi di Messina, con una tesi dal titolo “Trattamento locoregionale dell’HCC. Due metodiche a confronto: Pei e Termoablazione”.

Nel 1997 ha maturato un’esperienza in qualità di studente presso il Dipartimento di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Juan Canalejo di La Coruna, dove si è formato sotto la guida del Prof. Josè Luis Vazquez-Iglesias, eminente gastroenterologo spagnolo, pioniere dell’endoscopia. Nel 1998 ha frequentato il servizio di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Princesa di Madrid.

Dal 1999 al 2003, durante gli anni di Specializzazione, si è occupato di clinica medica, endoscopia digestiva, gastroenterologia, ecografia internistica e radiologia. Nell’Ottobre 2005 ha partecipato a un Master di II livello in Endoscopia Digestiva Avanzata presso l’Università degli Studi di Bologna.

Ha maturato un’esperienza ventennale in strutture sanitarie e ospedaliere del Sud e del Centro Italia. Da giugno 2022 lavora presso l’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva della Clinica San Carlo di Paderno Dugnano, struttura privata accreditata in provincia di Milano.

