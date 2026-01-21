Attualità
Polizia locale Biella: i numeri dell’attività del 2025
Il bilancio dell’attività
Polizia Locale di Biella: il bilancio dell’attività 2025.
L’anno 2025 ha visto un’intensa e articolata attività della Polizia Locale del Comune di Biella, confermando il ruolo centrale del Corpo nella gestione della sicurezza urbana, della viabilità e del rispetto delle regole sul territorio.
Mobilità e viabilità
• 520 nuovi pass rilasciati a persone con disabilità
• 1.200 ordinanze di viabilità emesse
Supporto amministrativo
• 2.180 richieste di notifica
• 3.300 accertamenti e segnalazioni per pratiche di residenza
• 236 accertamenti relativi a:
• convivenze per permessi di soggiorno
• verifiche su immobili ATC
Sicurezza urbana e attività di polizia giudiziaria
• 55 comunicazioni di notizia di reato
• 22 denunce di smarrimento raccolte
• 7 segnalazioni per assuntori di sostanze stupefacenti
• attività svolta anche con l’ausilio dell’unità cinofila
• 3 ordini di allontanamento disposti
• 12 trattamenti sanitari obbligatori (TSO) eseguiti in collaborazione con le autorità competenti
Vigilanza economica e commerciale
• 65 controlli complessivi effettuati
Sicurezza stradale
Sinistri rilevati: 128
• 2 incidenti mortali
• 81 incidenti con feriti
• 45 incidenti senza feriti
Provvedimenti e sequestri
• 7 sequestri penali
• 116 sequestri amministrativi
• 450 rimozioni di veicoli
• 27 fermi amministrativi
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Oggi mangiamo riso in cagnone
Attualità3 giorni fa
Addio a Susanna Uberti, portata via a 57 anni da una malattia rara
Attualità3 giorni fa
Chiude “La Mela”, il centro di Biella perde un pezzo di storia durato 51 anni
Biella1 giorno fa
Due indagati per la morte di Francesco Montoro
Cronaca3 giorni fa