Polizia locale Biella: i numeri dell’attività del 2025

Il bilancio dell’attività

Polizia Locale di Biella: il bilancio dell’attività 2025.
L’anno 2025 ha visto un’intensa e articolata attività della Polizia Locale del Comune di Biella, confermando il ruolo centrale del Corpo nella gestione della sicurezza urbana, della viabilità e del rispetto delle regole sul territorio.

Mobilità e viabilità
• 520 nuovi pass rilasciati a persone con disabilità
• 1.200 ordinanze di viabilità emesse
Supporto amministrativo
• 2.180 richieste di notifica
• 3.300 accertamenti e segnalazioni per pratiche di residenza
• 236 accertamenti relativi a:
• convivenze per permessi di soggiorno
• verifiche su immobili ATC
Sicurezza urbana e attività di polizia giudiziaria
• 55 comunicazioni di notizia di reato
• 22 denunce di smarrimento raccolte
• 7 segnalazioni per assuntori di sostanze stupefacenti
• attività svolta anche con l’ausilio dell’unità cinofila
• 3 ordini di allontanamento disposti
• 12 trattamenti sanitari obbligatori (TSO) eseguiti in collaborazione con le autorità competenti
Vigilanza economica e commerciale
• 65 controlli complessivi effettuati
Sicurezza stradale
Sinistri rilevati: 128
• 2 incidenti mortali
• 81 incidenti con feriti
• 45 incidenti senza feriti
Provvedimenti e sequestri
• 7 sequestri penali
• 116 sequestri amministrativi
• 450 rimozioni di veicoli
• 27 fermi amministrativi
