AttualitàBiella
Servizio civile con il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere
Tutte le opportunità, ben 45 posti a disposizione.
È aperto il bando per il Servizio Civile Universale 2026/2027, un’occasione concreta per giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono mettersi in gioco, fare esperienza e dedicare un anno a un’attività utile per sé e per la comunità.
Il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, insieme a cooperative sociali, comuni, associazioni e istituzioni del territorio, mette a disposizione 45 posti in progetti che permettono di
entrare in contatto con bambine e bambini, famiglie, persone con disabilità, anziani e servizi culturali e informativi, vivendo un percorso di crescita personale, relazionale e
professionale.
Progetti e posti disponibili
“ColtivaMente” offre 16 posti in servizi educativi e culturali del Biellese, per chi desidera
affiancare bambine, bambini e preadolescenti nei loro percorsi di crescita. Le sedi coinvolte
– tra cui scegliere – sono Piccola Manifattura in Cascina Oremo a Biella e il
Micronido di Pettinengo, entrambi gestiti dalla Cooperativa Sociale Tantintenti, oltre
all’Asilo nido del Comune di Cossato, all’Asilo Infantile Aldisio Bertola di Muzzano, alla
Biblioteca Ragazzi e alla Biblioteca Civica del Comune di Biella, alle Biblioteche dei
Comuni di Cossato, Candelo, Vigliano Biellese e alle scuole primarie di Verrone,
Cerrione e Gaglianico. Il progetto è pensato per chi vuole stare a contatto con l’infanzia
e diventare parte della comunità educante.
“Voci da accogliere” mette a disposizione 7 posti tra Biella e Vercelli ed è immaginato per
chi vuole stare accanto a minori e famiglie in situazioni di fragilità. Le esperienze si
svolgono presso i Servizi sociali del Comune di Biella, il Centro di Aiuto alla Vita –
Casa 2000 di Biella e l’Asilo nido Tata Mia di Vercelli, della Cooperativa Sociale
Obiettivo Onlus. Il progetto permette di collaborare con professioniste dell’ambito sociale
ed educativo, offrendo aiuto a persone in difficoltà nella quotidianità.
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“InclusiOne” prevede 14 posti tra Biella e il territorio circostante per giovani che vogliono
supportare persone con disabilità, persone anziane e persone che vivono situazioni di
fragilità. Le sedi coinvolte sono la Cooperativa Sociale Domus Laetitiae con il centro
diurno e residenziale di Sagliano Micca, la Bottega dei Mestieri della Cooperativa
Sociale Tantintenti a Chiavazza, la Cooperativa Sociale Sportivamente a Biella, la
Cooperativa Sociale Maria Cecilia a Biella nei servizi di trasporti e telesoccorso, il
CISSABO – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Cossato, e l’Opera Pia Cerino
Zegna nelle RSA di Occhieppo Inferiore, Mongrando e Lessona. Il progetto offre
un’esperienza concreta nei servizi di assistenza, animazione, autonomia e socializzazione.
Inoltre, c’è anche una possibilità alla LILT Biella, per chi desidera avvicinarsi ai temi della
prevenzione e della promozione della salute.
“Giovani Cittadini Attivi” offre 8 posti in realtà che si occupano di cultura, informazione e
valorizzazione del territorio. Le sedi di svolgimento sono il Centro Documentazione
Ricetti di Candelo, il DocBI – Museo della Ruota di Pray, l’Ufficio Cultura e Sport
del Comune di Cossato, l’Informagiovani del Comune di Cossato e l’Ufficio
Cultura e Museo del Comune di Biella. Il progetto è l’ideale per chi vuole contribuire
alla promozione del territorio, all’accoglienza del pubblico, alla comunicazione di eventi,
servizi e opportunità.
Un anno per mettersi in gioco
Il Servizio Civile Universale dura 12 mesi, prevede un impegno di 25 ore settimanali e un
compenso mensile di 519,47 euro. È un’esperienza che consente di acquisire competenze,
conoscere da vicino i servizi del territorio, far parte di un gruppo e capire meglio la
direzione da dare al proprio futuro.
Si può fare domanda direttamente al link https://domandaonline.serviziocivile.it/
Per accompagnare le giovani e i giovani nella scelta, il Consorzio Il Filo da Tessere offre
anche un servizio gratuito di orientamento personalizzato, utile per individuare il progetto
più adatto ai propri interessi e alle proprie attitudini.
Per saperne di più e avere un aiuto nella compilazione della domanda:
https://ilfilodatessere.com/servizio-civile/
serviziocivile@ilfilodatessere.com – 3662146994 (anche Whatsapp)
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