Servizio civile con il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere

È aperto il bando per il Servizio Civile Universale 2026/2027, un’occasione concreta per giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono mettersi in gioco, fare esperienza e dedicare un anno a un’attività utile per sé e per la comunità.

Il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, insieme a cooperative sociali, comuni, associazioni e istituzioni del territorio, mette a disposizione 45 posti in progetti che permettono di

entrare in contatto con bambine e bambini, famiglie, persone con disabilità, anziani e servizi culturali e informativi, vivendo un percorso di crescita personale, relazionale e

professionale.

Progetti e posti disponibili

“ColtivaMente” offre 16 posti in servizi educativi e culturali del Biellese, per chi desidera

affiancare bambine, bambini e preadolescenti nei loro percorsi di crescita. Le sedi coinvolte

– tra cui scegliere – sono Piccola Manifattura in Cascina Oremo a Biella e il

Micronido di Pettinengo, entrambi gestiti dalla Cooperativa Sociale Tantintenti, oltre

all’Asilo nido del Comune di Cossato, all’Asilo Infantile Aldisio Bertola di Muzzano, alla

Biblioteca Ragazzi e alla Biblioteca Civica del Comune di Biella, alle Biblioteche dei

Comuni di Cossato, Candelo, Vigliano Biellese e alle scuole primarie di Verrone,

Cerrione e Gaglianico. Il progetto è pensato per chi vuole stare a contatto con l’infanzia

e diventare parte della comunità educante.

“Voci da accogliere” mette a disposizione 7 posti tra Biella e Vercelli ed è immaginato per

chi vuole stare accanto a minori e famiglie in situazioni di fragilità. Le esperienze si

svolgono presso i Servizi sociali del Comune di Biella, il Centro di Aiuto alla Vita –

Casa 2000 di Biella e l’Asilo nido Tata Mia di Vercelli, della Cooperativa Sociale

Obiettivo Onlus. Il progetto permette di collaborare con professioniste dell’ambito sociale

ed educativo, offrendo aiuto a persone in difficoltà nella quotidianità.

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“InclusiOne” prevede 14 posti tra Biella e il territorio circostante per giovani che vogliono

supportare persone con disabilità, persone anziane e persone che vivono situazioni di

fragilità. Le sedi coinvolte sono la Cooperativa Sociale Domus Laetitiae con il centro

diurno e residenziale di Sagliano Micca, la Bottega dei Mestieri della Cooperativa

Sociale Tantintenti a Chiavazza, la Cooperativa Sociale Sportivamente a Biella, la

Cooperativa Sociale Maria Cecilia a Biella nei servizi di trasporti e telesoccorso, il

CISSABO – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Cossato, e l’Opera Pia Cerino

Zegna nelle RSA di Occhieppo Inferiore, Mongrando e Lessona. Il progetto offre

un’esperienza concreta nei servizi di assistenza, animazione, autonomia e socializzazione.

Inoltre, c’è anche una possibilità alla LILT Biella, per chi desidera avvicinarsi ai temi della

prevenzione e della promozione della salute.

“Giovani Cittadini Attivi” offre 8 posti in realtà che si occupano di cultura, informazione e

valorizzazione del territorio. Le sedi di svolgimento sono il Centro Documentazione

Ricetti di Candelo, il DocBI – Museo della Ruota di Pray, l’Ufficio Cultura e Sport

del Comune di Cossato, l’Informagiovani del Comune di Cossato e l’Ufficio

Cultura e Museo del Comune di Biella. Il progetto è l’ideale per chi vuole contribuire

alla promozione del territorio, all’accoglienza del pubblico, alla comunicazione di eventi,

servizi e opportunità.

Un anno per mettersi in gioco

Il Servizio Civile Universale dura 12 mesi, prevede un impegno di 25 ore settimanali e un

compenso mensile di 519,47 euro. È un’esperienza che consente di acquisire competenze,

conoscere da vicino i servizi del territorio, far parte di un gruppo e capire meglio la

direzione da dare al proprio futuro.

Si può fare domanda direttamente al link https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per accompagnare le giovani e i giovani nella scelta, il Consorzio Il Filo da Tessere offre

anche un servizio gratuito di orientamento personalizzato, utile per individuare il progetto

più adatto ai propri interessi e alle proprie attitudini.

Per saperne di più e avere un aiuto nella compilazione della domanda:

https://ilfilodatessere.com/servizio-civile/

serviziocivile@ilfilodatessere.com – 3662146994 (anche Whatsapp)

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