AttualitàBiella
“Ai Giardini c’è una persona a terra che non si muove”
L’allarme lanciato ieri sera a Biella da alcuni residenti
Persona necessita di aiuto a Biella. Intervento ieri sera della polizia locale e del 118 ai Giardini Zumaglini di Biella. E’ stato segnalato un soggetto straniero a terra che non si muoveva.
Sono intervenuti i sanitari.
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