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“Ai Giardini c’è una persona a terra che non si muove”

L’allarme lanciato ieri sera a Biella da alcuni residenti

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10 secondi fa

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auto fuori strada nella notte

Persona necessita di aiuto a Biella. Intervento ieri sera della polizia locale e del 118 ai Giardini Zumaglini di Biella. E’ stato segnalato un soggetto straniero a terra che non si muoveva.

Sono intervenuti i sanitari.

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