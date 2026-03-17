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Operazioni di soccorso a Bielmonte. Stanno tutti bene

Le foto dell’intervento di soccorso

Pubblicato

16 secondi fa

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Vacanza allungata per 24 turisti che nel fine settimana sono rimasti bloccati nelle strutture ricettive di Bielmonte a causa della maci nevicata.

 

 

Ieri sera sono stati accompagnati a valle tramite una strada aperta dai mezzi spazzaneve.

Tutti stanno bene.

 

Le autorità chiedono di non salire verso Bielmonte a causa del rischio alto dislavine.

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