AttualitàValli Mosso e Sessera
Operazioni di soccorso a Bielmonte. Stanno tutti bene
Le foto dell’intervento di soccorso
Vacanza allungata per 24 turisti che nel fine settimana sono rimasti bloccati nelle strutture ricettive di Bielmonte a causa della maci nevicata.
Ieri sera sono stati accompagnati a valle tramite una strada aperta dai mezzi spazzaneve.
Tutti stanno bene.
Le autorità chiedono di non salire verso Bielmonte a causa del rischio alto dislavine.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca2 giorni fa
Giovane di 30 anni muore in un incidente stradale
Cronaca2 giorni fa
Ventenne cade da cavallo: è grave in rianimazione
Cronaca3 giorni fa
Auto nella scarpata nei boschi: trovato morto un uomo di 63 anni
Attualità2 giorni fa
Bielmonte isolata: troppa neve sulle strade
Biellese Orientale1 giorno fa