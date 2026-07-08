Scoppia una lite tra padroni di casa a Bioglio.

Toni alti a Bioglio tra due persone che hanno iniziato a litigare per la gestione dei rispettivi cani. E’ stato chiesto l’intervento dei carabinieri per paura che la vicenda degenerasse.

All’arrivo dei militari la situazione per fortuna era sotto controllo. Le parti si erano già calmate. I carabinieri hanno comunque informato le parti coinvolte delle facoltà di legge.

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