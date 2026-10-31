Sanità: lotta aperta alle liste d’attesa. Martedì pomeriggio l’ultima seduta del consiglio comunale ha spaziato dal sostegno al commercio di prossimità nelle aree periferiche fino ai cantieri di via Pietro Micca. Temi caldi la gestione dei servizi scolastici e il sempreverde spostamento del mercato.

Sanità: lotta aperta alle liste d’attesa

Uno dei momenti è stato però quello relativo all’audizione dei vertici dell’Asl, guidati dal direttore generale Mario Sanò.

Sollecitato dalle numerose domande, il manager della sanità biellese ha risposto delineando il quadro della situazione e affrontando anche i temi più spinosi.

Sanò ha iniziato presentando importanti risultati ottenuti sul fronte dell’attrattività e della tecnologia. Dopo l’inaugurazione a dicembre 2023 della piattaforma robotica (utilizzata in Urologia, Chirurgia generale e Otorinolaringoiatria), si è raggiunto il millesimo intervento. E grandi progressi avrebbero consentito anche la Sala ibrida e la Pet per azzerare la mobilità passiva.

Colpisce il dato dei dipendenti. Se ne contano, a settembre, 2133 con circa mille assunzioni dall’inizio del mandato Sanò e un incremento sia di medici sia di infermieri, con ricambio generazionale.

Ma restano le criticità. Su tutte, le liste d’attesa, nervo scoperto del sistema. La Regione risponde nei tempi previsti nell’82% dei casi per la diagnostica e nel 73% per le visite. Tra le iniziative in programma c’è anche l’inserimento di pannelli in sala d’attesa per segnalare le emergenze in corso. E per superare i blocchi del CUP è attivo il percorso di tutela. Quando il cittadino presenta reclamo all’URP, la Direzione valuta il diritto e inserisce l’utente in slot dedicati (già evase 700 richieste su 1.500). Mentre sono in arrivo le norme per erogare prestazioni in libera professione a carico dell’azienda.

Sul fronte dei “gettonisti”, l’Asl ha ridotto la spesa a 1,4 milioni di euro (dai 3 precedenti), impiegandoli in Pronto Soccorso, Radiologia e Carcere e incentivando l’intramoenia interna.

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