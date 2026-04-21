Sabato a Valdilana si corre la Mosso Vertical

Torna l’appuntamento con la corsa in salita tra i paesaggi dell’Oasi Zegna: il 25 aprile il Mosso Vertical partirà dal paese da cui prende il nome la gara e si svilupperà lungo un tracciato che attraversa il territorio fino a raggiungere il Santuario di San Bernardo.

Sono quasi sette i chilometri con un dislivello positivo, una progressione continua che alterna tratti su strada, mulattiere e sentieri, tra boschi e frazioni, passando dal Santuario della Brughiera e dalla Panoramica Zegna. Il ritrovo è previsto alle 8.30 in piazza Italia, mentre la partenza avverrà alle 10 dalla piazzetta delle Granaglie. Il traguardo, come già detto, è in quota, al Santuario di San Bernardo.

La gara è aperta a tesserati Fidal, enti di promozione sportiva e possessori di Runcard. Le iscrizioni sono attive online fino a mercoledì prossimo,

Iscrivendosi al Mosso Vertical, i partecipanti si impegnano a rispettare l’ambiente e gli spazi naturali attraversati.

Nel punto di ristoro ci saranno pattumiere dove i concorrenti potranno buttare i rifiuti. È assolutamente obbligatorio seguire i sentieri segnalati e tracciati dall’organizzazione e utilizzare le corde di sicurezza presenti in alcuni punti lungo il tracciato. A chiudere la mattinata saranno le premiazioni previste in prossimità dell’arrivo, intorno alle 12.30. Il percorso copre un dislivello di 800 metri. Parte dalla piazzetta del centro storico di Mosso e, lungo i 6,2 km di salita, attraversa borgate, boschi e pascoli per giungere al Santuario di San Bernardo, punto di riferimento riconoscibile da tutto il Biellese orientale. passa attraverso le borgate mossesi seguendo strade e mulattiere, tocca cascine e pascoli, supera il Santuario della Brughiera e raggiunge la Panoramica Zegna all’ altezza della Chiesetta Alpina. La spettacolare parte finale ci porterà fin sul piazzale del Santuario di San Bernardo.

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