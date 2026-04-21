Un 67enne ritrovato senza vita sotto il ponte a Borgosesia

Lo hanno ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio, sul greto del Sesia, sotto il ponte che supera il fiume passando vicino alla caserma dei carabinieri a Borgosesia. Una tragedia avvenuta una settimana fa che ha scosso profondamente la comunità locale. Un uomo di 67 anni, residente a Valduggia, è stato rinvenuto ormai senza vita dopo una caduta di una dozzina di metri.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe recato in zona intorno alle 15, a bordo della sua auto. Dopo aver lasciato il veicolo in un apposito posteggio vicino alla caserma, dove poi è stata ritrovata, e si sarebbe allontanato a piedi, dirigendosi quindi sul passaggio pedonale del ponte “Santi Pietro e Paolo”, poco distante. È proprio in quell’area che, intorno alle 19, è stato rinvenuto il suo corpo ormai privo di vita.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, allertati in seguito al ritrovamento. Per l’uomo, purtroppo, non c’era più nulla da fare: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato successivamente recuperato dal greto del fiume e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di prassi.

Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo stava attraversando un periodo particolarmente difficile dal punto di vista personale e della salute: stava infatti combattendo contro una grave malattia. Difficile però dire che cosa abbia fatto scattare in lui la decisione di un gesto così estremo.

La notizia ha destato profonda commozione tra Valduggia e Borgosesia, dove la famiglia è conosciuta e stimata e dove in molti hanno espresso cordoglio e vicinanza ai familiari