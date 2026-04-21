Attualità
A Biella successo per la mostra “L’Essenza del Bello”
L’esposizione ha concluso la settimana dedicata al Made in Italy
È terminata con grande successo la mostra “L’Essenza del Bello, dialoghi fra Arte, Manifattura
e Gusto”, ospitata presso il Lanificio Maurizio Sella a Biella, nell’ambito della settimana dedicata
al Made in Italy. L’esposizione ha registrato un’ottima affluenza di pubblico e un forte interesse da
parte dei visitatori, che hanno espresso numerosi apprezzamenti per la qualità dell’allestimento e
per la capacità di valorizzare le molteplici eccellenze del territorio.
Un risultato che testimonia la validità di un progetto nato da un’opera congiunta, capace di unire
diverse anime del Biellese – istituzioni, imprese, artigiani e artisti – attorno a un obiettivo comune:
promuovere e raccontare le bellezze e le eccellenze locali.
«Questa mostra, per cui ringraziamo la Fondazione Sella per la concessione dei locali espositivi, ha
rappresentato un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra realtà diverse ma complementari –
ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive e alla Formazione, Anna Pisani -. L’ampia
partecipazione e i riscontri positivi ricevuti confermano quanto sia importante fare sistema per
valorizzare il nostro territorio. Il Biellese ha molto da raccontare e questa esposizione ne è stata una
testimonianza autentica e coinvolgente».
Dello stesso avviso Rita Mancini, project manager e imprenditrice che ha contribuito
all’allestimento della mostra, in collaborazione con Cristina Stasia, e alla creazione di una delle
opere simbolo: «Questa esperienza ha dimostrato che quando si mettono in rete competenze,
sensibilità e visioni diverse, si possono costruire progetti di grande valore. La mostra è stata pensata
proprio come uno spazio di incontro tra tradizione e innovazione, e i tanti apprezzamenti ricevuti
sono la prova che il pubblico ha colto questo spirito».
L’esposizione ha accompagnato i visitatori in un percorso immersivo tra arte, industria, artigianato
e cultura del gusto, raccontando la storia e l’identità del territorio biellese attraverso opere,
installazioni e manufatti nati dall’incontro tra tradizione e creatività contemporanea.
Al centro del racconto, l’acqua: elemento simbolico e fondamentale che ha segnato nei secoli lo
sviluppo del Biellese. Dai torrenti che alimentavano i telai e lavavano le lane, fino alle sorgenti che
oggi valorizzano importanti eccellenze agroalimentari, l’acqua è stata celebrata come filo
conduttore tra natura, lavoro e creatività. Tra le opere più significative, “La Sovrana dell’Acqua”,
installazione realizzata da Rita Mancini, Christian Ferrari e Patrizia Vercellino, ha saputo
catturare l’attenzione del pubblico grazie alla potente metafora visiva che unisce ferro e un
suggestivo “mare di lana”, realizzato con tessuti donati dalle principali industrie tessili del distretto
biellese.
La mostra è stata il frutto di una sinergia tra il Comune di Biella e importanti realtà del tessuto
produttivo locale, tra cui Unione Industriale Biellese, CNA Biella e Confartigianato Biella, con il
contributo di numerosi protagonisti del territorio: Archivio delle Lanerie Cerruti, Bolle di Malto,
Cecilia Martin Birsa, Chiara Lorenzetti, Fo.Ral di Valenza, ITS Academy TAM-GEM, Alessio
Guarnieri, Andrea Cavallari, Carpenteria Argentero, Stefano Ceretti, Matteo Nebuloni, Biella
Fabrics e Anna Fileppo.
Il concept “Acqua, Trama e Sapore nel Biellese Sostenibile” ha guidato l’intero percorso espositivo,
articolato in due sezioni: “La Memoria del Flusso”, dedicata al rapporto tra acqua, industria e
creatività, e “Il Convivio della Terra”, focalizzata sulle eccellenze agroalimentari locali, con realtà
come Lauretana, Birra Menabrea, Bubble Bev, e Liquorificio Rapa.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook