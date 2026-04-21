A Biella successo per la mostra “L’Essenza del Bello”

È terminata con grande successo la mostra “L’Essenza del Bello, dialoghi fra Arte, Manifattura

e Gusto”, ospitata presso il Lanificio Maurizio Sella a Biella, nell’ambito della settimana dedicata

al Made in Italy. L’esposizione ha registrato un’ottima affluenza di pubblico e un forte interesse da

parte dei visitatori, che hanno espresso numerosi apprezzamenti per la qualità dell’allestimento e

per la capacità di valorizzare le molteplici eccellenze del territorio.

Un risultato che testimonia la validità di un progetto nato da un’opera congiunta, capace di unire

diverse anime del Biellese – istituzioni, imprese, artigiani e artisti – attorno a un obiettivo comune:

promuovere e raccontare le bellezze e le eccellenze locali.

«Questa mostra, per cui ringraziamo la Fondazione Sella per la concessione dei locali espositivi, ha

rappresentato un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra realtà diverse ma complementari –

ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive e alla Formazione, Anna Pisani -. L’ampia

partecipazione e i riscontri positivi ricevuti confermano quanto sia importante fare sistema per

valorizzare il nostro territorio. Il Biellese ha molto da raccontare e questa esposizione ne è stata una

testimonianza autentica e coinvolgente».

Dello stesso avviso Rita Mancini, project manager e imprenditrice che ha contribuito

all’allestimento della mostra, in collaborazione con Cristina Stasia, e alla creazione di una delle

opere simbolo: «Questa esperienza ha dimostrato che quando si mettono in rete competenze,

sensibilità e visioni diverse, si possono costruire progetti di grande valore. La mostra è stata pensata

proprio come uno spazio di incontro tra tradizione e innovazione, e i tanti apprezzamenti ricevuti

sono la prova che il pubblico ha colto questo spirito».

L’esposizione ha accompagnato i visitatori in un percorso immersivo tra arte, industria, artigianato

e cultura del gusto, raccontando la storia e l’identità del territorio biellese attraverso opere,

installazioni e manufatti nati dall’incontro tra tradizione e creatività contemporanea.

Al centro del racconto, l’acqua: elemento simbolico e fondamentale che ha segnato nei secoli lo

sviluppo del Biellese. Dai torrenti che alimentavano i telai e lavavano le lane, fino alle sorgenti che

oggi valorizzano importanti eccellenze agroalimentari, l’acqua è stata celebrata come filo

conduttore tra natura, lavoro e creatività. Tra le opere più significative, “La Sovrana dell’Acqua”,

installazione realizzata da Rita Mancini, Christian Ferrari e Patrizia Vercellino, ha saputo

catturare l’attenzione del pubblico grazie alla potente metafora visiva che unisce ferro e un

suggestivo “mare di lana”, realizzato con tessuti donati dalle principali industrie tessili del distretto

biellese.

La mostra è stata il frutto di una sinergia tra il Comune di Biella e importanti realtà del tessuto

produttivo locale, tra cui Unione Industriale Biellese, CNA Biella e Confartigianato Biella, con il

contributo di numerosi protagonisti del territorio: Archivio delle Lanerie Cerruti, Bolle di Malto,

Cecilia Martin Birsa, Chiara Lorenzetti, Fo.Ral di Valenza, ITS Academy TAM-GEM, Alessio

Guarnieri, Andrea Cavallari, Carpenteria Argentero, Stefano Ceretti, Matteo Nebuloni, Biella

Fabrics e Anna Fileppo.

Il concept “Acqua, Trama e Sapore nel Biellese Sostenibile” ha guidato l’intero percorso espositivo,

articolato in due sezioni: “La Memoria del Flusso”, dedicata al rapporto tra acqua, industria e

creatività, e “Il Convivio della Terra”, focalizzata sulle eccellenze agroalimentari locali, con realtà

come Lauretana, Birra Menabrea, Bubble Bev, e Liquorificio Rapa.

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