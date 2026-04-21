Il Lions Day fa breccia nel cuore dei cittadini di Biella.

L’edizione del Lions Day 2026, evento dedicato alla salute e alla prevenzione, promosso da Lions Club International e organizzato dai Lions Club biellesi, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale e alcune associazioni del territorio ha confermato l’apprezzamento da parte dei cittadini con centinaia di consulti informativi e screening effettuati domenica 12 aprile 2026 nel centro storico di Biella, in piazza Vittorio Veneto.

Per l’evento è stato allestito un vero e proprio campus della salute dove i cittadini hanno potuto ricevere consulti informativi gratuiti e partecipare ad attività di screening e prevenzione a cura di numerosi professionisti sanitari dell’ASL BI e volontari delle Associazioni FAND – Associazione italiana diabetici Biella, A.L.I.Ce. Biella – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, AMA Biella – Associazione Malattia di Alzheimer, A.P.B. Amici Parkinsoniani Biellesi ODV, Unione Ciechi Biella e Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella.

I Lions Club del territorio biellese che hanno partecipato:

Lions Club Biella Host – Presidente Paola Aglietta

Lions Club Valli Biellesi – Presidente Andrea Valentini

Lions Club Biella Bugella Civitas – Presidente Fausta Bolengo

Lions Club La Serra – Presidente Marco Romano

Leo Club – Presidente Francesca Maffeo.

“Ci tengo ad esprimere pubblicamente un ringraziamento a tutte le associazioni, all’ASL e al Comune di Biella per la bella manifestazione e lo splendido risultato ottenuto. – ha commentato Stefano Lometti, Presidente di Zona Lions Club – Grazie all’unione di queste realtà abbiamo creato una giornata importante per i nostri cittadini, per la loro salute e prevenzione, aggiungendo un tassello in più a quella che negli anni non potrà che essere un’iniziativa che potrà migliorare e crescere sempre di più. Grazie a tutti i volontari, al personale medico e sanitario, per aver reso speciale l’iniziativa”.

Le tematiche affrontate sono state:

Qual è il tuo stile di vita : circa 100 di persone si sono sottoposte ai test per valutare i livelli di ansia e depressione e allo screening del disturbo dell’attenzione nell’adulto a cura delle psicologhe ASL BI, Elena Macchiarulo e Giulia Vidolin e delle educatrici Sara Penna e Ilaria Forzani .

: circa 100 di persone si sono sottoposte ai test per valutare i livelli di ansia e depressione e allo screening del disturbo dell’attenzione nell’adulto a cura delle psicologhe ASL BI, e e delle educatrici e . Diabete : Gigliola Topazzo , medico della SSD Diabetologia, insieme ai volontari FAND, hanno effettuato circa 70 screening per la valutazione dell’insorgenza del diabete.

: , medico della SSD Diabetologia, insieme ai volontari FAND, hanno effettuato circa 70 screening per la valutazione dell’insorgenza del diabete. Ictus: i volontari di A.L.I.Ce. Biella hanno fornito informazioni utili per la prevenzione effettuando circa 50 screening per la valutazione del rischio di ictus.

Salute degli occhi : Lorenzo Cotti e Andrea Barbato , ortottisti dell’ASL BI, insieme ai volontari dell’Unione Ciechi Biella, hanno effettuato screening oculari a circa 80 persone.

: e , ortottisti dell’ASL BI, insieme ai volontari dell’Unione Ciechi Biella, hanno effettuato screening oculari a circa 80 persone. Manovre salvavita : i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, hanno dimostrato come effettuare il massaggio cardiaco e come utilizzare il defibrillatore.

: i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, hanno dimostrato come effettuare il massaggio cardiaco e come utilizzare il defibrillatore. Salute al femminile : Alessandro Messina , ginecologo dell’ASL BI, ha fornito informazioni sui servizi offerti dal reparto di Ostetricia e Ginecologia, spaziando su diverse tematiche: contraccezione, fertilità, procreazione medicalmente assistita, maternità, vaccinazione HPV, screening disponibili per la prevenzione oncologica e ai cambiamenti legati alla menopausa.

: , ginecologo dell’ASL BI, ha fornito informazioni sui servizi offerti dal reparto di Ostetricia e Ginecologia, spaziando su diverse tematiche: contraccezione, fertilità, procreazione medicalmente assistita, maternità, vaccinazione HPV, screening disponibili per la prevenzione oncologica e ai cambiamenti legati alla menopausa. Invecchiare in salute : gli Infermieri di Famiglia e Comunità Giorgia Caucino, Federica Manservisi , Fabrizio Demaria, Valentina Cossutta e Chiara Siletti hanno coinvolto numerose persone in momenti di educazione alla salute, fornendo consigli e materiale informativo su alimentazione sana, attività fisica, prevenzione delle cadute in ambiente domestico e agli stili di vita.

: gli Infermieri di Famiglia e Comunità , e hanno coinvolto numerose persone in momenti di educazione alla salute, fornendo consigli e materiale informativo su alimentazione sana, attività fisica, prevenzione delle cadute in ambiente domestico e agli stili di vita. Dipendenze in età adulta e nell’adolescenza : Sonya Maugeri, Luciana Orso, Loredana Acquadro, Luisa Fiorina e Rosetta Orso del SerD – Servizio Dipendenze hanno fornito informazioni sulle dipendenze più diffuse sia nel mondo degli adulti che degli adolescenti, quali il fumo, l’alcol e il gioco d’azzardo, e sui servizi di cura e riabilitazione disponibili.

: e del SerD – Servizio Dipendenze hanno fornito informazioni sulle dipendenze più diffuse sia nel mondo degli adulti che degli adolescenti, quali il fumo, l’alcol e il gioco d’azzardo, e sui servizi di cura e riabilitazione disponibili. Memoria : l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Biella ha offerto informazioni per la prevenzione e il contrasto del decadimento cognitivo.

: l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Biella ha offerto informazioni per la prevenzione e il contrasto del decadimento cognitivo. Parkinson senza tremori: l’Associazione Amici Parkinsoniani Biellesi di Biella ha offerto informazioni sul ruolo dell’associazione a supporto dei malati di Parkinson e dei loro familiari e sull’importanza del movimento e della riabilitazione come parte fondamentale della gestione della malattia.

I Lions Club agiscono a livello locale e a livello globale con l’obiettivo di migliorare la comunità attraverso azioni di volontariato, che si concentrano principalmente su otto cause umanitarie globali: vista, diabete, fame, ambiente, oncologia pediatrica, attività umanitarie, assistenza in caso di disastri e giovani.

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