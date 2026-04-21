Attualità
L’ex assessore Franceschini: “La responsabilità non si dimette”
Uscita sui social dell’ex assessore al Comune di Biella
L’ex assessore al comune di Biella ed esponente di FdI Cristiano Franceschini è tornato sul caso “5 Forchette”.
L’assessore infatti si era dimesso proprio nelle scorse settimane. Ma sui social nei giorni scorsi ha voluto dire la sua: «Ho scelto di dimettermi quando era necessario farlo, senza esitazioni e senza calcoli. L’ho fatto per proteggere l’istituzione e permettere alla città di andare avanti.
Non mi sono mai fermato: continuo a essere presente, a incontrare persone, a seguire i temi concreti che contano davvero.
La mia forza è la stessa di sempre: responsabilità, competenza, determinazione.
Chi crede davvero nella propria comunità resta sul campo.
La responsabilità non si dimette”.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
1 Commento
Lascia un commento
Lascia un commento
Attualità5 ore fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Cronaca2 giorni fa
Sparatoria in strada: un proiettile sfonda i vetri di una casa
Cronaca2 giorni fa
Il Biellese piange Gianluca Guccini
Fuori provincia3 giorni fa
Schianto sulla provinciale: motociclista muore a 65 anni
Attualità24 ore fa
Filippo
21 Aprile 2026 at 11:46
Ma perché non la smettete di rendervi ridicoli?
Amr
21 Aprile 2026 at 13:50
ridicoli è poco sono scaduti e scadenti
Sonia
21 Aprile 2026 at 18:52
Ahahahah. vero uomo questo !!!! eroe !!!!! puo’ dire cosa ha fatto per biella ???? la verita’ prego…..
steap63
21 Aprile 2026 at 22:24
Infatti lui si è dimesso….. ma avessero almeno la decenza di stare zitti.