L’ex assessore Franceschini: “La responsabilità non si dimette”

L’ex assessore al comune di Biella ed esponente di FdI Cristiano Franceschini è tornato sul caso “5 Forchette”.

L’assessore infatti si era dimesso proprio nelle scorse settimane. Ma sui social nei giorni scorsi ha voluto dire la sua: «Ho scelto di dimettermi quando era necessario farlo, senza esitazioni e senza calcoli. L’ho fatto per proteggere l’istituzione e permettere alla città di andare avanti.

Non mi sono mai fermato: continuo a essere presente, a incontrare persone, a seguire i temi concreti che contano davvero.

La mia forza è la stessa di sempre: responsabilità, competenza, determinazione.

Chi crede davvero nella propria comunità resta sul campo.

La responsabilità non si dimette”.

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