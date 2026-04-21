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L’ex assessore Franceschini: “La responsabilità non si dimette”

Uscita sui social dell’ex assessore al Comune di Biella

Pubblicato

1 giorno fa

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Si e' dimesso anche
L’ex assessore al comune di Biella ed esponente di FdI Cristiano Franceschini è tornato sul caso “5 Forchette”.
L’assessore infatti si era dimesso proprio nelle scorse settimane. Ma sui social nei giorni scorsi ha voluto dire la sua: «Ho scelto di dimettermi quando era necessario farlo, senza esitazioni e senza calcoli. L’ho fatto per proteggere l’istituzione e permettere alla città di andare avanti.
Non mi sono mai fermato: continuo a essere presente, a incontrare persone, a seguire i temi concreti che contano davvero.
La mia forza è la stessa di sempre: responsabilità, competenza, determinazione.
Chi crede davvero nella propria comunità resta sul campo.
La responsabilità non si dimette”.
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4 Commenti

1 Commento

  1. Filippo

    21 Aprile 2026 at 11:46

    Ma perché non la smettete di rendervi ridicoli?

    Rispondi

  2. Amr

    21 Aprile 2026 at 13:50

    ridicoli è poco sono scaduti e scadenti

    Rispondi

  3. Sonia

    21 Aprile 2026 at 18:52

    Ahahahah. vero uomo questo !!!! eroe !!!!! puo’ dire cosa ha fatto per biella ???? la verita’ prego…..

    Rispondi

  4. steap63

    21 Aprile 2026 at 22:24

    Infatti lui si è dimesso….. ma avessero almeno la decenza di stare zitti.

    Rispondi

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