Operaio cade dal tetto e fa un volo di dieci metri. La vittima stava smontando il ponteggio in un edificio.

Operaio cade dal tetto

Un uomo è rimasto ferito ieri mattina dopo un incidente sul lavoro avvenuto in Corso Garibaldi, nel centro di Vercelli, all’altezza del civico 23. Erano da poco passate le 10 quando un lavoratore di origine marocchina è precipitato al suolo.

Nonostante il violento impatto, è rimasto sempre cosciente ed è stato subito soccorso dai sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure e poi lo hanno portato in ospedale.

Le indagini

Secondo le prime verifiche sul posto da parte di vigili del fuoco e carabinieri, il cantiere era nella fase conclusiva dell’intervento. La squadra stava smontando il ponteggio quando si è verificato l’incidente. L’operaio indossava l’imbracatura prevista dalle norme di sicurezza e avrebbe operato seguendo le procedure richieste.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal, incaricati di approfondire gli aspetti legati alla sicurezza nel cantiere e alle condizioni di lavoro.

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