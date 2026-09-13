AttualitàBiella
Sabato 19 settembre telescopi rivolti alla Luna
Appuntamento all’Osservatorio “Cascina San Clemente” di Occhieppo Inferiore alle 20.45
Sabato 19 settembre telescopi rivolti alla Luna. In occasione dell’International Observe the Moon Night, l’Uba – Unione biellese astrofili -, parteciperà, come tutti gli anni, a questa grande kermesse della Luna.
In tutto il pianeta, quella sera, gli occhi e i telescopi saranno puntati su nostro satellite.
Sabato 19 settembre telescopi rivolti alla Luna
L’appuntamento è in programma all’Osservatorio “Cascina San Clemente” di Occhieppo Inferiore a partire dalle 20.45.
«La serata sarà propizia. La Luna avrà appena superato il primo quarto e metterà in evidenza le altezze delle sue montagne e le profondità dei crateri lungo la linea del terminatore – spiegano gli organizzatori -. La bellezza della Luna vista al telescopio lascia sempre a bocca aperta».
L’Uba metterà a disposizione del pubblico i propri telescopi professionali e il personale scientifico dell’associazione.
Ingresso libero e gratuito.
LEGGI ANCHE: Questa notte il cielo si accende con la Superluna
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato