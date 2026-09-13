Sabato 19 settembre telescopi rivolti alla Luna. In occasione dell’International Observe the Moon Night, l’Uba – Unione biellese astrofili -, parteciperà, come tutti gli anni, a questa grande kermesse della Luna.

In tutto il pianeta, quella sera, gli occhi e i telescopi saranno puntati su nostro satellite.

Sabato 19 settembre telescopi rivolti alla Luna

L’appuntamento è in programma all’Osservatorio “Cascina San Clemente” di Occhieppo Inferiore a partire dalle 20.45.

«La serata sarà propizia. La Luna avrà appena superato il primo quarto e metterà in evidenza le altezze delle sue montagne e le profondità dei crateri lungo la linea del terminatore – spiegano gli organizzatori -. La bellezza della Luna vista al telescopio lascia sempre a bocca aperta».

L’Uba metterà a disposizione del pubblico i propri telescopi professionali e il personale scientifico dell’associazione.

Ingresso libero e gratuito.

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