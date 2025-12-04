Questa notte il cielo si accende con la Superluna.

Il cielo promette spettacolo nella notte tra il 4 e il 5 dicembre con l’ultima Superluna.

«Prima di dire “addio” al 2025, cogliete l’occasione per contemplare l’ultima Super Luna dell’anno, nota anche come “Luna fredda” – spiegano da Uba, Unione Biellese Astrofili -. La denominazione risulta particolarmente appropriata considerando che il plenilunio di dicembre è quello più prossimo al solstizio d’inverno, che cadrà il 21 dicembre alle 16.04 ora italiana, segnando la notte più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale».

Ma in che cosa consisterà la Super Luna, quali caratteristiche avrà e quando sarà osservabile? «Il satellite della Terra raggiungerà la fase di Luna piena nella notte tra oggi e domani, per l’esattezza alle 00.14 in Italia – proseguono -. A livello scientifico questa fase corrisponde al momento in cui la Luna si trova in opposizione al Sole, dando vita al caratteristico disco completamente illuminato. Ciò che rende questa Super Luna particolarmente significativa non è soltanto il fatto di essere l’ultima dell’anno, ma la sua eccezionale posizione nel cielo dell’emisfero boreale. Risulterà infatti più alta nel firmamento rispetto a qualsiasi altra luna piena futura fino al 2042».

«Dal punto di vista pratico – aggiungono – la Super Luna fredda sarà visibile per la maggior parte della notte, raggiungendo altezze tali da non essere ostruita da edifici o rilievi montuosi, anche per chi osserva da contesti urbani, e si troverà ad appena 356.961 chilometri dalla Terra. Questa vicinanza si traduce in dimensioni e luminosità superiori alla norma: la Luna apparirà circa l’8 cento più grande e fino al 15-23 per cento più luminosa».

