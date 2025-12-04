Seguici su

AttualitàBiella

Via Italia, cantiere pronto a partire a gennaio

Invece in Riva, all’inizio della via, interventi preliminari già nei prossimi giorni

Pubblicato

8 ore fa

il

Via Italia, cantiere pronto a partire a gennaio
Via Italia, cantiere pronto a partire a gennaio.

Via Italia, cantiere pronto a partire a gennaio

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini informa: “il cantiere di via Italia prenderà avvio a gennaio. Interventi preliminari già nei prossimi giorni nella parte iniziale della via, in località Riva.”

L’Assessorato ai Lavori Pubblici comunica che il cantiere per la riqualificazione di via Italia avrà inizio ufficialmente nel mese di gennaio. Le opere principali, che interesseranno l’intero tratto stradale, saranno avviate in quella fase, secondo il cronoprogramma definito con l’impresa esecutrice.

Franceschini: “Nei prossimi giorni  saranno attivati due microcantieri nella parte iniziale della via, in località Riva. Si tratta di interventi preliminari, non invasivi, finalizzati all’apertura di due accessi tecnici per raggiungere la roggia che scorre sotto la sede stradale. In tale tratto, i marciapiedi resteranno completamente percorribili e non sono previste interruzioni alla viabilità pedonale. L’intervento complessivo prevede, oltre alla nuova pavimentazione, anche la completa riqualificazione della roggia del Gorgomoro, con l’obiettivo di valorizzare un elemento storico del tessuto urbano e migliorare la funzionalità idraulica dell’area.”

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante le fasi di cantiere, assicurando il massimo impegno per contenere i disagi e garantire un’informazione puntuale sull’avanzamento dei lavori.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
2 Commenti

1 Commento

  1. Bruno

    4 Dicembre 2025 at 11:39

    no comment vedremo se non ci saranno disagi

    Rispondi

  2. Ettore

    4 Dicembre 2025 at 17:45

    L’unico disagio, costante, è la tua esistenza.

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.