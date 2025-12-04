AttualitàBiella
Via Italia, cantiere pronto a partire a gennaio
Invece in Riva, all’inizio della via, interventi preliminari già nei prossimi giorni
L’Assessorato ai Lavori Pubblici comunica che il cantiere per la riqualificazione di via Italia avrà inizio ufficialmente nel mese di gennaio. Le opere principali, che interesseranno l’intero tratto stradale, saranno avviate in quella fase, secondo il cronoprogramma definito con l’impresa esecutrice.
Franceschini: “Nei prossimi giorni saranno attivati due microcantieri nella parte iniziale della via, in località Riva. Si tratta di interventi preliminari, non invasivi, finalizzati all’apertura di due accessi tecnici per raggiungere la roggia che scorre sotto la sede stradale. In tale tratto, i marciapiedi resteranno completamente percorribili e non sono previste interruzioni alla viabilità pedonale. L’intervento complessivo prevede, oltre alla nuova pavimentazione, anche la completa riqualificazione della roggia del Gorgomoro, con l’obiettivo di valorizzare un elemento storico del tessuto urbano e migliorare la funzionalità idraulica dell’area.”
L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante le fasi di cantiere, assicurando il massimo impegno per contenere i disagi e garantire un’informazione puntuale sull’avanzamento dei lavori.
Bruno
4 Dicembre 2025 at 11:39
no comment vedremo se non ci saranno disagi
Ettore
4 Dicembre 2025 at 17:45
L’unico disagio, costante, è la tua esistenza.