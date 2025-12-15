Seguici su

Restaurato il portale di ingresso della Basilica Antica

Il prezioso legno di noce è stato rinvigorito grazie a un intervento accurato

54 minuti fa

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione al portale di ingresso della Basilica Antica.
Il prezioso legno di noce è stato rinvigorito grazie a un intervento accurato: l’ultimo restauro risaliva a sette anni fa, e ora il portale ha ritrovato la sua bellezza e solidità.
“Un sentito grazie al restauratore Enrico Salino – comunica l’amministrazione del Sanmtuario -,  che è intervenuto con competenza e dedizione”.

