AttualitàBiella
Il prezioso legno di noce è stato rinvigorito grazie a un intervento accurato
Restaurato il portale di ingresso della Basilica Antica
Sono stati ultimati i lavori di manutenzione al portale di ingresso della Basilica Antica.
Il prezioso legno di noce è stato rinvigorito grazie a un intervento accurato: l’ultimo restauro risaliva a sette anni fa, e ora il portale ha ritrovato la sua bellezza e solidità.
“Un sentito grazie al restauratore Enrico Salino – comunica l’amministrazione del Sanmtuario -, che è intervenuto con competenza e dedizione”.
