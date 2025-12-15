AttualitàBiella
Lunedì tra nuvole e pioggia serale nel Biellese
Le previsioni per oggi
Lunedì tra nuvole e pioggia serale nel Biellese.
Lunedì tra nuvole e pioggia serale nel Biellese
A Biella la giornata odierna sarà segnata da una nuvolosità variabile. In particolare, al mattino e nel pomeriggio si alterneranno schiarite e nubi, mentre in serata il cielo tenderà a coprirsi con la possibilità di deboli precipitazioni, per un accumulo stimato di circa 0,3 millimetri. Le temperature oscilleranno tra una minima di 4 gradi e una massima di 9 gradi.
