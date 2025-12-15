Pepco apre al centro commerciale Gli Orsi.

Giovedì 18 dicembre il Centro Commerciale Gli Orsi dà il benvenuto a Pepco, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nella provincia di Biella. Con questa nuova apertura, che si inserisce in un percorso di sviluppo continuo dell’offerta merceologica, Gli Orsi amplia ulteriormente la propria proposta, offrendo ai visitatori una scelta sempre più ampia e conveniente.

Pepco, tra i principali retailer discount paneuropei, è noto per l’abbigliamento e i complementi d’arredo per la casa a prezzi accessibili. Con quasi 4.000 negozi in 18 Paesi e 200 punti vendita in Italia, propone vestiti per adulti e bambini, giocattoli, articoli per la casa e una selezione di prodotti di grandi marche a prezzi particolarmente competitivi.

L’esperienza di shopping da Pepco è pensata per sorprendere: negozi ampi e luminosi, dove ogni visita riserva nuove scoperte. L’apertura di Pepco al Centro Commerciale Gli Orsi rappresenta un’occasione speciale, e la festa di apertura, prevista per il 18 dicembre, sarà un evento da non perdere, con tante proposte pensate per accogliere i visitatori in grande stile.

“L’apertura di Pepco al Centro Commerciale Gli Orsi è un passo importante per ampliare la nostra offerta e rispondere alle esigenze delle famiglie biellesi. Con Pepco, i nostri visitatori avranno accesso a un brand che unisce qualità, convenienza e una vasta scelta di prodotti per ogni necessità,” afferma Luciano Morganti, Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi.

