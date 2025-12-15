Seguici su

Ubriaco cammina sul ponte e fa scattare allarme e volanti

Momenti di grande apprensione sul viadotto della tangenziale

Momenti di grande apprensione sul ponte della tangenziale, ma fortunatamente si è trattato di un falso allarme. Ieri pomeriggio è scattato il sistema che segnala chi si avventura a piedi sul viadotto e, contemporaneamente, diversi automobilista hanno segnalato la presenza di un uomo. Come da protocolli, sul posto sono rapidamente intervenute le volanti della questura. Gli agenti, fortunatamente, non hanno trovato una persona con cattive intenzioni, bensì un uomo probabilmente in stato confusionale dopo aver bevuto troppo. È stato affidato alle cure del 118.

