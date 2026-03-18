Referendum, l’ultimo gazebo del PD sarà venerdì in piazza Martiri.

Referendum, l’ultimo gazebo del PD sarà venerdì in piazza Martiri

Continua in città l’informativa per il referendum che si terrà domenica e lunedì 22 e 23 marzo 2026. I seggi apriranno domenica 22 marzo dalle 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15.

“La propaganda per il “NO!” che il Partito Democratico Democratico ha intensamente diffuso tra i cittadini di Biella si chiuderà nella mattinata di venerdì 20 marzo 2026 con l’ultimo gazebo in Piazza Martiri nei pressi dell’edicola – si legge in un comunicato del Circolo Partito Democratico Città di Biella -. In settimana si sono svolti banchetti lunedì mattina 16 marzo in Piazza Falcone e martedì pomeriggio in Via Italia. In queste settimane abbiamo consegnato migliaia di volantini e opuscoli intessendo con la popolazione interessanti interazioni che spesso si sono sviluppate in approfondite analisi in quanto la materia oggetto del Referendum non aiuta una facile comprensione. Buon referendum a tutte e a tutti e si voti NO! per la difesa della Costituzione”.

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