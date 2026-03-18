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Referendum, l’ultimo gazebo del PD sarà venerdì in piazza Martiri

Altri banchetti si sono svolti in settimana

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Referendum, l'ultimo gazebo del PD sarà venerdì in piazza Martiri

Referendum, l’ultimo gazebo del PD sarà venerdì in piazza Martiri.

Referendum, l’ultimo gazebo del PD sarà venerdì in piazza Martiri

Continua in città l’informativa per il referendum che si terrà domenica e lunedì 22 e 23 marzo 2026. I seggi apriranno domenica 22 marzo dalle 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15.

“La propaganda per il “NO!” che il Partito Democratico Democratico ha intensamente diffuso tra i cittadini di Biella si chiuderà nella mattinata di venerdì 20 marzo 2026 con l’ultimo gazebo in Piazza Martiri nei pressi dell’edicola – si legge in un comunicato del Circolo Partito Democratico Città di Biella -. In settimana si sono svolti banchetti lunedì mattina 16 marzo in Piazza Falcone e martedì pomeriggio in Via Italia. In queste settimane abbiamo consegnato migliaia di volantini e opuscoli intessendo con la popolazione interessanti interazioni che spesso si sono sviluppate in approfondite analisi in quanto la materia oggetto del Referendum non aiuta una facile comprensione. Buon referendum a tutte e a tutti e si voti NO! per la difesa della Costituzione”.

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