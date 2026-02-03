Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei finanziamenti, caratterizzato da tassi di interesse in discesa rispetto

al recente passato, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali.

Prestiti: a Biella gli importi richiesti più alti

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel corso del 2025 il TAEG medio delle pratiche erogate

per i prestiti personali in Italia ha subito un calo di 37 punti base, passando dall’8,35% di gennaio all’8,16% registrato a

dicembre. Anche i tassi di interesse delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati – che offrono

condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali – sono scesi di circa 10 punti base nel corso dell’anno,

passando rispettivamente dal 6,76% al 6,65% (dipendenti privati) e dal 7,83% al 7,66% (pensionati). Per quanto

riguarda le cessioni del quinto destinate ai dipendenti pubblici si osserva invece un lieve rialzo di circa 40 punti base,

con il TAEG medio che dal 5,28% di gennaio è aumentato fino al 5,69% registrato a dicembre.

Nicoletta Papucci, portavoce di Segugio.it, commenta: “Il 2025 è stato caratterizzato da un calo dei tassi di interesse

soprattutto per le tipologie di finanziamento più richieste: i prestiti personali e le cessioni del quinto per dipendenti

privati. Quest’ultima formula permette di ottenere condizioni più vantaggiose grazie alle garanzie più solide offerte

alle finanziarie, con un tasso medio che al momento è 150 punti base più basso rispetto a quello dei prestiti personali.

In questo scenario di mercato in continua evoluzione, i comparatori come Segugio.it hanno un ruolo fondamentale

nell’aiutare chi è interessato a un finanziamento a scoprire soluzioni nuove e più vantaggiose”.

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, in cima alle finalità di finanziamento più popolari in

Piemonte nel 2025 si trova la Liquidità, che assorbe il 31,0% del totale delle richieste. Per quanto riguarda gli importi

richiesti per prestiti personali nel corso del 2025, nella regione si osserva un aumento di 1.000 € rispetto al 2024, con

la cifra che sale da una media di 11.200 € fino a 12.200 € nell’anno appena concluso, mentre la finalità di

finanziamento per la quale si chiedono importi maggiori è il Consolidamento (18.900 € in media). Guardando alla

durata dei finanziamenti, nel 2025 si evidenzia una lieve crescita rispetto all’anno precedente, con il dato che da 5 anni

e 3 mesi in media sale a 5 anni e 6 mesi.

Nel 2025 Biella si è distinta come la provincia della regione dove l’importo medio richiesto è più elevato nei prestiti

personali, con un dato pari a 13.281 €, mentre il valore più basso si registra a Cuneo con 12.048 €. Per quanto riguarda

la durata dei finanziamenti, a Vercelli si registra il valore più alto, pari a 5 anni e 10 mesi in media. A Cuneo si

trovano poi i richiedenti di prestiti personali più giovani del Piemonte, con 42 anni e 6 mesi in media, mentre l’età più

alta si registra a Verbania-Cusio-Ossola (45 anni e 5 mesi).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook