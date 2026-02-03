Il Biellese si risveglia sotto la neve

Previsioni confermate. La neve è arrivata non solo in montagna, ma anche nei paesi e nelle città. Il Biellese si è risvegliato sotto la neve. Disagi negli spostamenti, anche se sono stati attivati da subito gli spazzaneve.

