Il Biellese si risveglia sotto la neve
Mezzi spazzaneve in azione
Previsioni confermate. La neve è arrivata non solo in montagna, ma anche nei paesi e nelle città. Il Biellese si è risvegliato sotto la neve. Disagi negli spostamenti, anche se sono stati attivati da subito gli spazzaneve.
