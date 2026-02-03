Al via la rete dei Medici di Medicina Generale nel Biellese

Al via la rete dei Medici di Medicina Generale con le Aggregazioni Funzionali Territoriali.

Dal primo febbraio sono operative sul territorio dell’ASL di Biella le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che rientrano nel contesto del Decreto Ministeriale (77/2022) di riforma della sanità territoriale e del PNRR.

Le AFT prevedono la costituzione di gruppi di Medici di Medicina Generale (MMG) che collaborano in maniera integrata e strutturata con l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei pazienti, garantire la continuità assistenziale e ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso.

In questa prima fase le 9 AFT del territorio dell’ASL BI garantiscono a tutti gli assistiti una copertura assistenziale dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Con l’attivazione delle AFT prende avvio la prima fase del grande cambiamento che riguarda la medicina territoriale che vedrà nei mesi successivi ulteriori sviluppi e una serie di implementazioni.

Si tratta di una riorganizzazione della medicina territoriale che si propone di rispondere ai bisogni di salute in modo più strutturato e coordinato.

Che cosa cambia per i cittadini

Ogni assistito continuerà ad essere seguito dal proprio Medico di Medicina Generale e in aggiunta potrà accedere all’ambulatorio di un altro medico della stessa AFT per prestazioni indifferibili nei seguenti casi:

in orari diversi da quelli in cui è prevista la presenza del proprio medico titolare della scelta

in caso di indisponibilità dello stesso per attività programmata

Presso le sale d’attesa di ogni Medico di Medicina Generale saranno affissi gli orari e i nominativi di tutti i medici appartenenti alla stessa AFT.

Da oggi tutti i MMG del territorio di competenza dell’ASL BI sono organizzati in Aggregazioni Funzionali Territoriali, strutturate su base territoriale. Ogni AFT dispone di un referente che funge da interfaccia organizzativa tra il Distretto Sanitario dell’ASL BI e il team di medici che andranno a condividere la stessa rete informatica.

L’ASL BI ha pubblicato in questi giorni la delibera che rende pubblica la suddivisione delle AFT con i relativi referenti, come da tabella allegata.

Le AFT individuate sul territorio dell’ASL BI sono 9:

₋ AFT Andorno

₋ AFT Biella 1

₋ AFT Biella 2

₋ AFT Candelo

₋ AFT Cavaglià

₋ AFT Cossato

₋ AFT Mongrando

₋ AFT Valdilana

₋ AFT Vigliano

Ognuna di queste garantisce a tutti gli assistiti una copertura assistenziale che, al momento, è dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Progressivamente è previsto di ampliare la copertura ad un’unica fascia oraria dalle 8 – 20.

