A Biella torna la neve. O meglio dovrebbe. In questi casi il condizionale è sempre d’obbligo, perché con le previsioni del meteo non si può mai sapere.

Stando infatti agli ultimi aggiornamenti, dopo una giornata di lunedì all’insegna de maltempo, questa notte dovrebbe nevicare. Favoriti dalle temperature basse di questi giorni, i fiocchi dovrebbero imbiancare le strade. Pochi centimetri sono attesi in città, mentre ben più abbondanti nevicate sono attese in montagna. A Bielmonte, ad esempio, si attendono quasi 20 centimetri di neve.

Nelle ore successive il meteo dovrebbe però migliorare. Salvo poi peggiorare nuovamente in vista del fine settimana. Ma solo sabato, questo perché pare che domani ci attenda una giornata soleggiata e con temperature tutto sommato miti.

