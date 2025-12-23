Presepe meccanico di Fratel Amilcare: oltre 1.400 visitatori nelle prime settimane di apertura

Presepe meccanico di Fratel Amilcare: oltre 1.400 visitatori

Sono state oltre 1.400 le persone che, dall’8 dicembre ad oggi (domenica 21/12), hanno visitato il Presepe, confermandolo come uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio.

Nel corso delle settimane hanno fatto visita al Presepe scuole dell’infanzia, gruppi organizzati e numerosi visitatori individuali. Accanto a una significativa presenza locale, si segnalano arrivi da Borgo d’Ale, Milano, Grosseto e dalla Valle d’Aosta, oltre a presenze internazionali provenienti dal Colorado e dall’Irlanda, nonché dal Brasile.

La visita al Presepe si rivela, per alcuni, un’esperienza nuova, non limitata ai più piccoli, mentre per altri rappresenta un ritorno legato alla tradizione, un’occasione che richiama ricordi personali e momenti dell’infanzia, consolidando un appuntamento ricorrente nel tempo.

Si ricordano gli orari di apertura durante le festività:

Natale e Santo Stefano: ore 16.00 – 19.00

Sabato 27/12: ore 16.00 – 19.00

Domenica 28/12: ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00

Capodanno (1 gennaio): ore 16.00 – 19.00

Venerdì 2/01: ore 16.00 – 18.00

Sabato 3/01: ore 16.00 – 19.00

Domenica 4/01: ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00

Epifania: ore 16.00 – 19.00

