AttualitàBiella
Presepe meccanico di Fratel Amilcare: oltre 1.400 visitatori
Tutte le informazioni per le prossime aperture
Presepe meccanico di Fratel Amilcare: oltre 1.400 visitatori nelle prime settimane di apertura
Presepe meccanico di Fratel Amilcare: oltre 1.400 visitatori
Sono state oltre 1.400 le persone che, dall’8 dicembre ad oggi (domenica 21/12), hanno visitato il Presepe, confermandolo come uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio.
Nel corso delle settimane hanno fatto visita al Presepe scuole dell’infanzia, gruppi organizzati e numerosi visitatori individuali. Accanto a una significativa presenza locale, si segnalano arrivi da Borgo d’Ale, Milano, Grosseto e dalla Valle d’Aosta, oltre a presenze internazionali provenienti dal Colorado e dall’Irlanda, nonché dal Brasile.
Si ricordano gli orari di apertura durante le festività:
Natale e Santo Stefano: ore 16.00 – 19.00
Sabato 27/12: ore 16.00 – 19.00
Domenica 28/12: ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00
Capodanno (1 gennaio): ore 16.00 – 19.00
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook