Carabinieri: incontro alla comunità “Il punto” di Bioglio

In occasione delle festività natalizie, l’Arma dei Carabinieri ha rinnovato il suo legame con le realtà del terzo settore che operano con dedizione nel Biellese. Il Luogotenente Remy Di Ronco, Comandante della Stazione Carabinieri di Bioglio, si è recato in visita presso la comunità terapeutica “Il Punto”, un presidio fondamentale per il recupero e il reinserimento sociale sul territorio. Durante l’incontro, svoltosi in un clima di grande calore umano, il Luogotenente Di Ronco ha omaggiato il Presidente della struttura, Roberto Rossi, con il prestigioso Calendario Storico dell’Arma 2025. Alla consegna hanno partecipato con interesse anche gli operatori professionali e gli utenti della comunità. La consegna del Calendario non è stata solo un gesto formale, ma un’occasione di confronto. Il Luogotenente Di Ronco ha colto l’opportunità per dialogare con gli ospiti della struttura, sottolineando come la missione del Carabiniere sia intrinsecamente legata al supporto verso chi attraversa momenti di difficoltà. Il messaggio centrale è stato quello della prossimità: l’Arma come istituzione amica, pronta a sostenere percorsi di legalità e di riscatto personale. Il Presidente Roberto Rossi ha ringraziato sentitamente il Comandante per la costante sensibilità dimostrata: “La presenza dei Carabinieri di Bioglio presso la nostra sede è un segnale di grande valore per i nostri ragazzi. Sentire le istituzioni vicine aiuta a rafforzare quel senso di appartenenza alla comunità che è alla base di ogni percorso terapeutico.”

