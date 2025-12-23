Seguici su

Oropa nella Belle epoque: una visita guidata

Appuntamento fissato per il 3 gennaio 2026

Sabato 3 gennaio alle ore 11 il Santuario di Oropa invita il pubblico a vivere un’esperienza speciale: una visita guidata che accompagnerà i partecipanti in un autentico viaggio nel tempo, alla scoperta di Oropa all’inizio del Novecento, negli anni affascinanti della Belle Époque.
Era il tempo in cui il celebre trenino Biella–Oropa saliva tra le montagne portando i pellegrini e villeggianti che animavano il Santuario: per l’occasione, l’Associazione Ferrovia Biella Oropa aprirà il trenino, preziosa testimonianza di un’epoca che ha segnato profondamente la storia del luogo.
La visita guidata seguirà un percorso speciale, pensato per raccontare Oropa com’era allora: una meta viva e frequentata, dove convivevano fede e quotidianità, tradizione e modernità.

Attraverso le immagini dell’Archivio Storico, prenderanno forma scene popolate da pellegrini e villeggianti, artigiani e commercianti, in un Santuario che era insieme luogo di devozione e piccolo mondo brulicante di attività.
Si scoprirà l’atmosfera delle giornate scandite dall’arrivo delle carrozze e della tramvia, la presenza dei coronari-orefici, dei fotografi ambulanti e del mercato con le sue bancarelle, i caratteristici cabaretti. La Basilica Antica conservava ancora l’Antisacello, mentre la Basilica Superiore si presentava come un grande cantiere in continua evoluzione. Le stanze dei pellegrini, semplici ed essenziali, parlavano di un’ospitalità sobria e autentica.

