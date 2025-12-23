M5Stelle Piemonte: solidarietà a Karim El Motarajji

Negli ultimi giorni il consigliere comunale M5S di Biella Karim El Motarajji è stato oggetto sui social di attacchi e insulti a sfondo razzista, successivi a un suo intervento pubblico. Non si è nemmeno entrati nel merito delle idee espresse: a essere presi di mira sono stati il nome e il colore della pelle.

Esprimiamo solidarietà a Karim El Motarajji e ringraziamo chi si è attivato per rimuovere i contenuti più gravi, così come chi ha preso pubblicamente le distanze da quanto accaduto. Il confronto politico è legittimo e necessario, ma deve restare sui temi e svolgersi nel rispetto delle persone. Episodi di questo tipo vanno contrastati con chiarezza: segnalando i contenuti, condannando gli insulti e sostenendo chi ne è colpito, a maggior ragione se si tratta di un giovane che ha deciso di impegnare il suo tempo, le sue forze e le sue energie per la cosa pubblica.

Sarah Disabato, Coordinatrice regionale M5S Piemonte

