Seguici su

Attualità

M5Stelle Piemonte: solidarietà a Karim El Motarajji

Episodi di questo tipo vanno contrastati con chiarezza.

Pubblicato

1 ora fa

il

"Biella ha bisogno di meno annunci e più azioni concrete"

M5Stelle Piemonte: solidarietà a Karim El Motarajji

M5Stelle Piemonte: solidarietà a Karim El Motarajji

Negli ultimi giorni il consigliere comunale M5S di Biella Karim El Motarajji è stato oggetto sui social di attacchi e insulti a sfondo razzista, successivi a un suo intervento pubblico. Non si è nemmeno entrati nel merito delle idee espresse: a essere presi di mira sono stati il nome e il colore della pelle.
Esprimiamo solidarietà a Karim El Motarajji e ringraziamo chi si è attivato per rimuovere i contenuti più gravi, così come chi ha preso pubblicamente le distanze da quanto accaduto. Il confronto politico è legittimo e necessario, ma deve restare sui temi e svolgersi nel rispetto delle persone. Episodi di questo tipo vanno contrastati con chiarezza: segnalando i contenuti, condannando gli insulti e sostenendo chi ne è colpito, a maggior ragione se si tratta di un giovane che ha deciso di impegnare il suo tempo, le sue forze e le sue energie per la cosa pubblica.

Sarah Disabato, Coordinatrice regionale M5S Piemonte

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
1 Commento

1 Commento

  1. .Bruno

    23 Dicembre 2025 at 14:11

    solidarietà piena chi insulta è sempre una persona inferiore

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.